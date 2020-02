Nicole Neumann habló sobre los rumores de romance con Diego Kolankowsky

Hace unos días, Nicole Neumann hizo una escapada a Nueva York y también en la misma ciudad estuvo el empresario, expareja de Paula Trapani, Diego Kolankowsky y no sólo el sitio web Exitoína.com dijo que había algo entre ellos sino que esta tarde en "Intrusos en el Espectáculo" aseguraron que ambos estaban juntos basándose en fotos que ambos postearon, solos, pero en el mismo lugar.

Así el panel del programa de Jorge Rial mostró las fotos de las redes sociales de ambos y aseguró que allí había un romance más que avanzado, ahora CARAS se comunicó con la modelo, quien siempre de forma amable atiende a este portal y ella dejó en claro las cosas.

"Es todo un gran mentirá, Mentirísima jajajaja... No sé por qué inventan cosas que no son. Yo estoy en Nueva York con mis hijas (Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su relación con Fabián Cubero) y nadie más. Nada más alejado de la realidad son esas cosas que dicen en la televisión. Además, por favor ni que la gente no se sacara fotos por Nueva York. Además algo me comentaron de lo que mostraron en la tele y las fotos de él y las mías son de distinta fecha. La verdad se mandaron cualquiera realmente", dijo contundente Nicole despejando cualquier duda.