La periodista Débora Plager visitó el programa de Héctor Maugeri, +CARAS, y se abrió como nunca antes, compartiendo detalles íntimos de su vida personal. Plager rompió el silencio y habló sobre la difícil separación de su exmarido y padre de sus hijos, Juan Burlet.

La conductora de televisión, de 54 años, está disfrutando de un momento pleno en su vida. Además de ser una de las periodistas más reconocidas del medio, se encuentra comprometida con su colega, el periodista José Luis Pagano, con quien selló su amor en 2013 después de cinco años de noviazgo. Juntos, han formado una familia ensamblada: Débora es madre de los mellizos Tomás y Maximiliano, fruto de su matrimonio con Juan Burlet, mientras que Pagano es padre de María Eugenia y Victoria, de una relación anterior.

La difícil separación de Débora Plager y Juan Burlet

A lo largo de su carrera, la periodista política ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su primer matrimonio y, especialmente, sobre su separación. Sin embargo, en esta entrevista con Maugeri, decidió romper su habitual reserva y dió detalles de aquella difícil etapa de su vida. Explicó que el silencio sobre este tema se debía a la protección de la intimidad de sus hijos. “Mi ex marido está internado en una situación de salud muy delicada”, contó.

Débora Plager y sus hijos, Maximiliano y Tomás Burlet

Además, compartió que su separación no estuvo relacionada con su carrera o profesión, sino con problemas más profundos. “Me separé de mi ex marido porque comenzó a tener problemas en su estructura psíquica. Es una persona muy buena, pero con muchas dificultades. Me separé cuando esta situación era incipiente y no sé a qué ha respondido este desequilibrio emocional”, reveló en +CARAS.

Débora Plager en +CARAS

Con los mellizos, Tomás y Maximiliano, aún pequeños, Plager tomó la decisión de sostener el vínculo entre sus hijos y su padre. “Durante los últimos 16 años, los llevaba y los traía para que lo visiten. Ahora está internado en un hospital, tuvo una insuficiencia respiratoria muy severa y está en terapia intensiva”, detalló.

Rememorando los momentos previos a la separación, la conductora de La Nación + expresó: “Cuando estábamos casados, notaba conductas que no me parecían adecuadas. Hasta que un día dije que íbamos por lados distintos. Él no había sido honesto y yo no quería eso para mí”.

Débora Plager en el living de Héctor Maugeri

Tomó la decisión de separarse cuando estaba embarazada de los mellizos, pero esperó hasta que cumplieran cinco años para dar el paso definitivo. “Volví a trabajar cuando ellos tenían cuatro meses y no paré más. Me permitió tener independencia económica y libertad. Sin ella, no hay libertad. Mi vocación y mi profesión fueron mi apoyo”.

La destacada periodista concluyó explicando las razones detrás de su decisión: “Sabía que me iba a separar cuando no dependiera de nadie. Cuando estuve firme, sobre mis dos pies, dije hasta acá llegamos. Mis hijos nunca me hicieron sentir mal por no estar en algún acto escolar”.

MDP