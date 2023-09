Tomás Burlet , el hijo de Débora Plager, hasta los 15 años soñaba con ser jugador de fútbol. Pero a partir de los 16 empezó a ir al gimnasio. Quizá porque, a raíz de haber nacido sietemesino, siempre fue muy delgado y recibía comentarios que le molestaban. “Ser muy flaco fue una motivación; por dentro pensaba que en unos años iba a ser el doble de grande que quienes me lo decían todo el tiempo”, declara.

Lo cierto es que al ver cambios tan rápidos en su físico, Tomás Burlet se enamoró de la actividad. “No paro de entrenar y la pasión pasó a ser una profesión. Trabajo con máquinas y pesos libre, y me gusta el denominado Trabajo de Hipertrofia (buscar el crecimiento del músculo)”, agrega el hijo de Débora Plager, periodista y conductora en La Nación +; del programa “Modo Plager" (Radio Rivadavia, sábados de 11 a 13 hs); y columnista de opinión en el diario El Cronista; además de ser nieto de la prestigiosa escritora Silvia Plager autora de 27 libros.

“El cambio de mi cuerpo fue notorio. Tengo buena genética en lo que es construir masa muscular. Este cambio físico me encantó. Mi mamá juega siempre un rol muy importante, desde muy chiquito me apoyó en todo lo que hice”, comenta.

Además, el joven es Personal Trainer de Viviana Canosa. “A Vivi la conocí a través de Soledad Cristiano (SC Fitness), la entreno todos los días y está muy contenta. Mi mamá y mi hermano mellizo (Maximiliano, quien sigue los pasos de Plager y trabaja como productor comercial en Kuarzo) entrenan por su cuenta. Prefiero no trabajar con mi familia y sí con mis propios alumnos. No me gusta mezclar. Mi intención es dedicarme a esto porque es mi pasión, pero también me gustaría expandirme: abrir un gimnasio, tener mi propia empresa. No estancarme en ser solo un Personal Trainer, sino apuntar a otras áreas relacionadas con el Fitness”, dice el joven que además se dedica a inspirar a la gente, sube contenido a las redes y tiene un podcast llamado Alpha Podcast, donde con cuatro amigos Influencers hablan del tema Fitness y salud.

“Soy fan de mi mamá y mi abuela, porque son súper laburantes. Siempre me incentivaron a dar lo mejor de mí. Banco mucho su trabajo y siempre les pido consejos. A veces me ven tan musculoso que me dicen en broma: “‘¡Ya basta! ¡Es demasiado!’ (Risas). Pero siempre respetan mis decisiones. Yo busco ser lo más estético posible, no intento convertirme en un ‘monstruo muscular’ (Más Risas). Busco una estética de salud para mí y para mis alumnos”, concluye Tomás Burlet.



