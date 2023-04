Benjamín Vicuña fue el elegido para protagonizar Cuando lo veo, el video musical de los Pimpinela cuya segunda parte, Lloro, se estrenará este viernes 28 de abril.

La saga musical cuenta la historia de Lucía, una mujer casada, dueña de una librería que se enamora de un piloto de avión por el que no logra jugársela. En el momento en el que él le propone hacer un viaje de placer, ella se arrepiente presa de la culpa por su situación sentimental y por la marcada diferencia de edad.

“Se le nubla el corazón, late fuerte el corazón, cuando ella está con él no existe nada”, dice parte de esta primera entrega del tema que tendrá su continuación con Lloro, una nueva pieza musical que propone seguir la historia de amor de Lucía Galán y Benjamín Vicuña, con el reencuentro después de un año.

En esta oportunidad, Lucía intentará enfrentar en soledad el pasado y descubrir si aun esta a tiempo de tener junto a Benjamín, una nueva oportunidad.

El lanzamiento de este nuevo video será el viernes 28 de abril en vivo por el canal oficial de Pimpinela en YouTube. La letra y música de Lloro es de Joaquín Galán, Lucia Galán y Francisco Galán y la producción del clip está a cargo de Joaquín Cambre.

Benjamín Vicuña, en otra faceta: cómo será el libro de su hija Blanca

Además de protagonizar el videoclip de Los Pimpinela, Lucía y Joaquín Galán, Benjamín Vicuña tiene en marcha Blanca, la niña que quería volar - 10 actos para conjurar el olvido, el libro que escribió en honor a su hija mayor.

"Este libro es una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo", dijo en Implacables sobre esta creación que contó con la aprobación de su ex pareja, Pampita.

Benjamín Vicuña recalcó que este libro está destinado también a ayudar a aquellos padres que pasaron por lo mismo. "En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla", agregó.