En una charla íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Dyango, el querido y romántico intérprete español, repasó su historia con la Argentina y reveló el profundo vínculo que tiene con los máximos ídolos del fútbol mundial, Diego Maradona y Lionel Messi. Con la calidez que lo caracteriza, el artista compartió recuerdos y anécdotas personales que lo conectan directamente con ambos jugadores.

Dyango y la historia que lo relaciona con el nacimiento de Lionel Messi

Durante la entrevista, Dyango habló del cariño y la admiración que siente por los dos cracks. “Yo he querido a varios futbolistas, pero primero a Maradona, que era el crack número uno, y después a Messi, que es otro crack tan grande como Maradona”, afirmó con emoción. Como hincha del Barcelona, no pudo evitar destacar su orgullo por haberlos visto brillar con la camiseta del club: “Yo soy socio del Barça y los dos jugaron allí”.

En +Caras, Dyango contó la anécdota inesperada que lo une a Lionel Messi.

El cantante también reveló una anécdota inesperada que lo une de forma simbólica al nacimiento del 10 argentino. Según contó, los padres del capitán argentino, Jorge Messi y Celia María Cuccittini, le relataron: “En persona me dijo: ‘Creo, Dyango, que estabas presente cuando concebimos al fenómeno, a Messi’. Estuve presente con mis canciones y para mí también es una satisfacción saber que estaba allí”, contó con humor.

El profundo vínculo de Dyango y Diego Maradona

La relación con Diego Maradona, en tanto, fue directa, afectuosa y cargada de complicidad. “Maradona subía al escenario a cantar conmigo. Y me dijo muchas veces que mis canciones eran de fábula y que se enloquecía con ellas”, compartió sobre la conexión que tenían a través de la música. Además, reveló que, durante el Mundial de fútbol que se jugó en Italia (1990), el ídolo solía acompañar sus noches con sus canciones: “Él me decía que se iba a dormir con mi música. Eso me llenaba de satisfacción”.

Dyango en +Caras: “Diego Maradona me decía que se iba a dormir con mi música, eso me llenaba de satisfacción”.

En el marco de su gira “Su Amigo Dyango”, que tendrá su punto de partida en el Teatro Gran Rex, el artista regresa una vez más a la Argentina para reencontrarse con un público que lo abraza desde hace décadas. El álbum doble incluirá colaboraciones con grandes artistas de Latinoamérica, reflejando un camino artístico lleno de afecto, melodías inolvidables y amistades entrañables.

Entre canciones y recuerdos imborrables, Dyango reveló el profundo vínculo que tiene con Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Además, demostró que su amor por la Argentina va mucho más allá de los escenarios: se entrelaza con su historia personal, su afecto por el fútbol y su conexión con dos leyendas eternas.