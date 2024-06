La modelo de alta costura Elina Costantini fue la invitada especial de +Caras, el programa que conduce Héctor Maugeri en las noches de Caras TV y Net TV. Durante la cálida entrevista, Elina reveló cómo fue ser la musa del reconocido diseñador Jorge Ibáñez.

Durante la emotiva entrevista, Elina Costantini destacó la influencia positiva que Jorge Ibáñez tuvo en su carrera y en su vida personal. El diseñador de alta costura, falleció inesperadamente debido a una cardiopatía con tan solo 44 años. Fue uno de los diseñadores favoritos de las estrellas del espectáculo, vistiendo regularmente a figuras como Mirtha Legrand y Susana Giménez, entre otras.

En marzo se cumplieron diez años de su muerte, y Elina Fernández de Costantini lo recordó con cariño y admiración. La modelo fue la última musa que inspiró a este poeta de la moda y compartió anécdotas que mostraron la cercanía y el respeto mutuo que existía entre ellos, subrayando la importancia de mantener la integridad y el buen trato en el competitivo mundo de la moda.

Elina Costantini junto a Héctor Maugeri en el living de +CARAS

Sobre uno de sus viajes a París con el diseñador, contó: “Me acuerdo qué dijo cuando Nequi (Galotti) le preguntó: ‘¿Hasta dónde querés llegar?’ ‘Hasta acá’, respondió. Él hacía muchas bromas con la muerte, decía que se quería morir divino”.

“Me enseñó mucho del medio y me preparó para lo mediático, nunca hablaba mal de nadie”, confesó con su característica sinceridad, y agregó: “Vivimos mil cosas. Cuando me eligió como su musa fue una revolución para bien y para mal, apareció una modelo que abrió cuentas en Twitter para hacernos bullying”.

Héctor Maugeri le preguntó cómo manejó la crítica en aquel momento. “Me sorprendió al principio, porque no te lo esperas de algunas compañeras, pero él me iba guiando mucho. ‘Mejor que pase esto, porque quiere decir que estás creciendo’, ese fue un consejo que vos y él me dieron. Te vas acostumbrando”, respondió Elina.

MDP