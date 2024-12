Héctor Maugeri reveló a qué personajes soñaba con conocer cuando era chico

En el cierre de la primera temporada de +Caras, Héctor Maugeri sorprendió a los televidentes al intercambiar roles con su invitado, Beto Casella. En una conversación profundamente personal, Maugeri habló sobre los desafíos que enfrentó al iniciar su carrera en los medios y cómo las dificultades se convirtieron en el motor que lo llevó a destacarse como un referente en el periodismo de espectáculos en Argentina.

Con más de 25 años de trayectoria, el conductor es conocido por ser, además de conductor de +Caras, director de la Revista Caras. Durante la entrevista, el periodista reflexionó sobre la importancia de mantenerse fiel a uno mismo en un entorno competitivo y destacó cómo el apoyo de su equipo y su pasión por contar historias auténticas fueron claves para su éxito.

En medio de la entrevista, Maugeri compartió una anécdota que marcó su vida: desde pequeño, tenía claro que quería dedicarse al periodismo. “Desde muy chico yo sabía lo que tenía ganas de hacer, sabía que este era mi lugar, sabía que iba a dedicarme a esta profesión. Lo decreté siendo muy joven”, expresó.

El periodista reveló cómo su pasión comenzó a manifestarse en actividades como recortar y pegar artículos de revistas en una carpeta, simulando editar su propia publicación. “Después vino algo mucho más tremendo que yo decía ‘a este personaje lo voy a conocer, de este personaje voy a ser amigo’ y eso sucedió”, recordó.

Susana Giménez y Héctor Maugeri en +Caras.

Al ser consultado por Casella sobre las figuras que soñaba con conocer, Maugeri mencionó a Pablo Alarcón, con quien llegó a compartir viajes y una entrañable amistad. También nombró a Susana Giménez, una de las mayores estrellas del espectáculo, a quien incluso llegó a dibujar durante sus clases de arte. “Me dije: 'Algún día la voy a conocer', y así fue”, afirmó emocionado.

Pablo Alarcón en +CARAS.

Finalmente, Héctor Maugeri compartió una profunda reflexión: “Yo creo que la vida me fue ordenando, yo creo que no sé si tuve suerte, la suerte aparece cuando trabajas mucho, cuando lloras mucho también porque en este recorrido también he tenido que dejar cosas. La suerte aparece cuando la vida ve ese sacrificio”.