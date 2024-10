En una nueva emisión de +Caras, Emanuel Ortega se sentó en el living de Héctor Maugeri para mantener una charla íntima en la que no sólo habló de su carrera artística, sino también de su relación con Julieta Prandi.

El clima de confianza que caracteriza las entrevistas en +Caras le permitió al cantante y actor argentino abrirse para hablar de la difícil historia de vida de su pareja y de la emotiva canción que compuso para acompañar el lanzamiento de “Yo tendría que estar muerta”, una novela que retrata parte del dolor y sufrimiento que ella sufrió en manos de su ex pareja.

Julieta Prandi en +Caras: “Deseaba no despertarme más”

Con humor, el hijo de ‘Palito’ Ortega expresó que no tuvo otra opción más que escribir la canción, dado que la modelo fue determinante en que él fuera el encargado de componer e interpretar la canción. “Esta vez salió bien, me lo pidieron y la canción apareció. Tal vez fue una de las pocas veces que me lo propuse, tenía que escribir sobre algo muy concreto, me senté y apareció. No suele pasar”, relató.

Además, compartió que escribir y cantar una canción sobre un tema tan delicado le generó incomodidad, especialmente por su condición de hombre. "Dada la temática, me parece que no soy yo quien la tiene que cantar", le dijo a su compañera de vida. Sin embargo, ella insistió en que fuera él quien la interpretara. Fue así como nació “Presa”.

La canción habla de la resiliencia y valentía que Julieta Prandi tuvo para poder salir de aquella terrible situación. “Habla de poder trepar paredes que son interminables, cuando uno está en el fondo del pozo, de una lucha que parece mentira que hoy las mujeres tengan que seguir dando”, comentó el cantante.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega

“Ella salió de un momento oscuro en su vida, por eso la respeto y la admiro tanto. Yo no sé si hubiese podido salir de ahí de haber vivido algo semejante. No sé si la mayoría de las personas tienen esa capacidad, por eso hablaba de resiliencia y determinación”, agregó.

Finalmente, Emanuel Ortega concluyó describiendo a Julieta como una “persona llena de vida y luz”. Y con admiración, expresó: “Ella salió porque no se permitió hundirse indefinidamente en ese pozo ciego”.

MDP