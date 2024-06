Silvio Soldán, célebre presentador de televisión, fue el invitado de lujo de este miércoles del segmento de entrevistas que se transmite por las pantallas de CARAS TV y Net TV. El director de la Revista CARAS le hizo un recorrido por sus amores, trayectoria y sus proyectos en la actualidad.

Sin dudas que fue protagonista de uno de los mayores éxitos del entretenimiento argentino con 'Feliz Domingo' y hoy en día continúa trabajando y realizando con pasión. En este contexto, Héctor Maugeri le consultó por cómo es estar cercano a los 90 años y la relación con esa cuestión.

El tópico de estar próximo a cumplir una nueva década está anexado en que destacó que física y mentalmente se lo observa impecable, tanto por lo que dicen las personas como así también por lo percibido en el living de +CARAS. "De adentro estoy muy bien, de afuera es otra cosa. Estoy maravillosamente bien", soltó en ese sentido Silvio.

En cuanto a la fórmula para estar activo, tan espléndido y sobre todo lucido desde lo mental, a los 89 años, manifestó: "El gran secreto es trabajar, mucho. Es hacer cosas. Al menos para mí es ese. Acabo de llegar de Córdoba, La Rioja. Tengo una gira dentro de muy poco".

Silvio Soldán.

Debido a su exitosa carrera y la pasión por lo que hace, siempre fue una persona que no se mantuvo quieta y trabajó constantemente. Es por eso que consideró que, de haberse jubilado, no estaría presente físicamente: "Si me hubiera jubilado, me hubiera ido de gira. Me siento muy bien, la máquina está un poco deteriorada pero no se nota demasiado. Me dicen siempre que estoy igual y dijo 'igual que siempre no'".

Silvio Soldán enfrentó los problemas

El carisma es una cualidad muy común, pero que muy pocas personas dominan a la perfección para sacar un fruto positivo del mismo. El excelentísimo locutor ha sabido hacerlo durante los años que lleva en el ambiente y, al borde de los 90 años, sigue transmitiendo alegría en cada palabra que sale de su boca.

En el estudio de +CARAS, Héctor Maugeri le consultó sobre su edad y Silvio Soldán fue respondiendo con total soltura. Además, también destacó que siempre tuvo esas ganas de vivir, enfrentar a la vida, superar y atravesar los problemas que se le presentaran sobre la marcha.

Silvio Soldán y Héctor Maugeri.

"He tenido problemas, pero hay que enfrentarlos", sostuvo y concluyó Silvio en la mismo sintonía: "Lo que me pasó a mi son experiencias muy negativas, tristes, duras en la vida. Pero yo lo tomo como una experiencia, es muy poca la gente de bien que ha pasado lo que pasé yo".

