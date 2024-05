Esmeralda Mitre, actriz y mediática, se sumergió al cuestionario de Héctor Maugeri, conductor de +Caras, en Caras Tv.

La hija de Bartolomé Luis Mitre y Blanca Isabel Álvarez de Toledo, reveló que su progenitor le fue infiel a su última pareja hasta el último día de su vida.

"Mi padre le metía los cuernos a Nequi Galotti hasta que murió", soltó la mediática en cuanto a la infidelidad de su familiar.

Esmeralda Mitre.

Por otro lado, comentó que no se habla con la última esposa de su papá y resaltó que siempre la defendió.

"Con Nequi no me hablo, yo fui la única que la defendió", expresó Esmeralda sobre el contacto que actualmente posee con su ex madrastra.

Posteriormente, Maugeri le manifestó que se veía que Galotti cuidaba de Bartolomé y no se mostró muy convencida, por lo que sostuvo que "no le quedaba otra".

Esmeralda Mitre y el comienzo de la desconfianza hacia Nequi Galotti

La actriz dejó en claro que hasta la muerte de su padre le creyó a la reconocida periodista, pero que a partir de la pérdida física todo fue distinto.

Esmeralda Mitre y Nequi Galotti.

"Cuando murió papá, Nequi se convirtió en una viuda negra", afirmó Esmeralda en relación al cambio que notó en la última compañera de Mitre.

"No me deja hablar de ella. Porque me hizo firmar un papel en el que yo no puedo hablar de ella y ella de mi", confesó la actriz en +Caras.

Por último, declaró que Nequi le cedió las acciones del diario La Nación.

"Nequi me cede las acciones del diario La Nación a mi y no a mis hermanos, porque valoró que yo la defendí mucho de mi papá, que era bravo", aseveró Esmeralda que luego profundizó: "le metió los cuernos hasta el último día de su vida".

