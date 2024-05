Flavio Mendoza y Dionisio, su hijo de seis años, visitaron a Héctor Maugeri y fueron otro de los invitados de +Caras, que se transmite por Caras Tv.

El bailarín reconoció que su mamá los golpeaba de muy mala manera al punto de dejarlos muy lastimados.

"No me acuerdo de que me hayan dado un abrazo", soltó y posteriormente profundizó: "Mi mamá nos golpeaba. Ella venía de una familia violenta. A mis hermanas tuvieron que darles puntos".

Sabiendo el pasado de su progenitora y las cosas que atravesó, contó: "Mi abuelo le pegaba para que hiciera acrobacias. Del vértigo se quedaba paralizada y le pegaban con una tacuara para que se tire".



Luego, expresó que hay personas que arrastran esas cosas y que él quiso cortar con eso. Además, reveló que su abuelo también le pegaba a su abuela.

"Para retarla, mi abuelo la agarró del vello púbico a mi mamá. Para ella fue terrible", declaró sobre otro de los maltratos que le tocaba padecer a su madre.

Por otro lado, Flavio comenzó a adentrarse en cómo fue el último tiempo compartido con ella y comentó: "En los últimos años de mamá le dije que tenía que soltar el pasado, que no se quedara con lo malo".



"'A pesar de lo que hiciste mal, nosotros estamos acá'. le decía. Ella nunca pudo soltar, terminó con el rencor y el odio hacia parte de su familia", complementó acerca de la imposibilidad de que su mamá pueda dejar atrás lo oscuro y descanse en paz.

Por consiguiente, dijo que pudo cumplir uno de sus sueños y cuando triunfó recordó: "Fuimos a México con ella y mi abuela".

El amor eterno a su madre, pese al maltrato recibido

Flavio Mendoza, padre de Dionisio y coreógrafo, le confesó a Héctor Maugeri en +Caras, a través de Caras Tv, que "yo pude sanar, perdonar".

"A pesar de todo lo malo que mamá hizo con nosotros, yo la voy a amar hasta el último de mis suspiros", afirmó entre lágrimas y con signos de un amor sincero hacia su progenitora.

"Ese es el amor verdadero: tratar de curar lo que por ahí nunca se termina de curar. Yo a mi hijo le inculco el amor por sobre todas las cosas", sostuvo en cuanto a su visión de cómo afrontar la vida.

Para culminar, Flavio aseguró que todos los días hay que levantarse y ser mejor persona.

