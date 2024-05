Esmeralda Mitre, actriz y ex pareja de Darío Lopérfido, estuvo junto a Héctor Maugeri en +Caras, a través de Caras Tv.

La actriz y descendiente de Bartolomé Mitre, ex presidente de la Nación, respetó su estilo y fue tajante a la hora de hablar de uno de los productores televisivos más importantes del país.

En este caso, tocó hablar de Adrián Suar. En el nuevo ciclo de entrevistas, Esmeralda reconoció que el actor le cerró muchas puertas y considera que lo hizo por envidia.

Como es habitual, no le teme a nada y manifestó: "Que se la coma". Esto en referencia a su declaración respecto de que le imposibilitó muchos trabajos en el mundo de la actuación.

Esmeralda Mitre y Héctor Maugeri.

"Suar tiene complejo de inseguridad y me importa un huevo decirlo", sostuvo la actriz en relación su visión sobre el productor televisivo.

Luego, dejó en claro que no fue que no percibió su talento sino que hay "tanta calidad que no lo puede resistir".

Esmeralda Mitre y la prohibición en Pol-ka

La artista fue más allá y contó lo que enteró cuando se encontraba trabajando en Pol-ka, la ex productora que tenía como uno de los dueños a Adrián Suar.

Esmeralda Mitre y Adrián Suar.

"Cuando estaba en Pol-ka, me enteré que me prohibió", soltó la hija de Bartolomé Luis Mitre sobre el accionar que habría tenido el productor.

"Era la que salía en los diarios. Pobrecito, por ahí porque tiene complejos", expresó en contra de Suar.

"Yo no tengo complejos, tengo inseguridades. Es la primera vez que lo digo, allá él. No me importa, ahora no hay ficción y me da lo mismo", concluyó diciendo en +Caras, por Caras Tv.

Música original Lucas Tencer

Producción Gerenal: Liliana Castaño y Héctor Maugeri.

Producción periodística : Rebeca Peiro y Fabián Cataldo.

Escenografía y deco: Martín Roig

Diseños escenográficos: Marcelo Péndola

Muebles: Landmark

BL