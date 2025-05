Fabián Mazzei reveló su relación con su madre: “Su sobreprotección me asfixiaba”

Fabián Mazzei fue el invitado especial en una nueva emisión de +Caras, el ciclo de entrevistas íntimas que Héctor Maugeri conduce por Caras TV. Con la calidez que caracteriza sus charlas, el conductor acompañó al actor en un repaso profundo por su vida, desde su infancia marcada por problemas de salud hasta su ingreso al mundo de la actuación, que le permitió canalizar emociones que, de otro modo, no lograba expresar.

El nacimiento de Fabián Mazzei y la sobreprotección de su madre

El actor de 59 años nació el 18 de enero de 1966 y reveló que su llegada al mundo fue difícil. “Yo llegué de casualidad después de que mi mamá perdiera tres embarazos. También estuvo a punto de perderme a mí. Fui asmático, tuve bastantes problemas de chico”, contó.

Fabián Mazzei recordó su infancia y a sus padres.

La angustia acumulada por su madre tras esas pérdidas derivó en una fuerte sobreprotección que, con el tiempo, Mazzei entendió que lo afectó más de lo que imaginaba. “Tras años de terapia entendí esa sobreprotección era como una especie de asfixia y de ahogo. Por suerte, con la edad, un buen médico y haciendo ejercicio, pude resolverlo. Los problemas respiratorios desaparecieron para siempre”, expresó.

El conductor de +Caras, que conoce de cerca la historia del actor, le preguntó por qué, siendo tan pequeño, evitaba despertar a sus padres cuando sufría crisis respiratorias. La respuesta fue tan sincera como conmovedora: “A veces tomo responsabilidades que podrían ser compartidas o no son mías. De chico, no quería molestar a mis papás cuando me agarraban esos ataques”.

Fabián Mazzei y su madre.

En sintonía, el marido de Araceli González recordó: “He pasado noches en las que me quedaba solo sentado en la cama esperando que pase. Parece que te morís, se te cierra el pecho y sentís que no podés respirar. Fue fuerte”.

La infancia de Fabián Mazzei

Debido a sus problemas de salud, Mazzei no asistió al jardín de infantes. Mientras tanto sus padres contrataron a una maestra particular, y cuando sus problemas de salud se estabilizaron, comenzó primer grado. Esa diferencia marcó sus primeros pasos escolares, ya que reveló haber sufrido bullying. “El grupo ya estaba formado y yo era de afuera. Te molestaban, te tiraban cosas, te hacían a un lado”, relató.

Fabián Mazzei: “Cuando empecé la primaria sufrí bullying”.

Sin embargo, logró resolver estas dificultades gracias a los consejos que le dieron sus primos mayores. “Me dijeron que me plante y no me deje pasar por arriba. Fue el mejor consejo que me dieron. Terminamos siendo amigos”, contó con una sonrisa.

A lo largo de la entrevista, Fabián Mazzei mostró su lado más humano y reflexivo, compartiendo cómo transformó el dolor en aprendizaje y logró reconstruirse a partir del arte.