“¿Quién dijo que nos llevábamos bien?”: la fuerte declaración de Thelma Biral

En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Thelma Biral repasó momentos clave de su carrera y habló sin filtro sobre su paso por Brujas, la exitosa obra teatral que marcó una época en la escena argentina. También reveló detalles de la enfermedad que la obligó a despedirse del escenario y a replantearse su relación con el teatro.

En febrero de este año, la actriz se vio forzada a dejar la obra por cuestiones de salud. Le diagnosticaron síndrome de Sjögren, una patología poco frecuente que afecta las mucosas del cuerpo. “Estos últimos meses fueron muy engorrosos para mí”, contó. “Estuve tres meses sin poder tragar alimentos. Empecé con molestias en los ojos y las últimas funciones ya las tenía que hacer con anteojos”, relató con crudeza.

Thelma Biral y Héctor Maugeri en +Caras.

Durante la conversación con Maugeri, recordó cómo fue trabajar tantos años junto a un elenco tan potente como el de Brujas. “¿Y quién te dijo que nos llevábamos bien? Éramos cinco actrices en un mismo escenario con distintas personalidades”, confesó. Aunque con el tiempo, reconoció que se formaron lazos: “Nos quisimos. A algunas les costó quererse más que a otras”.

La actriz también rememoró una de las escenas más disruptivas de la obra: el beso que se daba con Susana Campos, integrante del elenco. “Hicimos algo tremendo para la época. Después de la pandemia lo sacamos, pero ahora lo volvíamos a hacer”, aseguró.

Hoy, alejada de la vorágine del teatro, reflexiona sobre el vínculo con el público y el poder de la escena:

“Disfruto más los silencios que los aplausos. Es un placer saber que el espectador está escuchando. La gente participa, no hay que temerle a los silencios, hay que enaltecer. El espectador hay que hacerlo trabajar, no tiene que aburrirse. No puede salir indiferente”, expresó con firmeza.

Con una trayectoria impecable y una voz que no teme decir lo que piensa, Thelma Biral se mantiene como una figura clave del espectáculo argentino, incluso fuera del escenario.