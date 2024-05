Flor Vigna visitó el programa de Héctor Maugeri, +Caras, y, en una entrevista exclusiva, habló de su relación con Luciano Castro, su ex pareja, y su actual presente artístico.

Flor Vigna ha lanzado su nueva canción “Fui Feliz”, que incluye un videoclip y algunos “palitos” a su ex pareja, tras la sorpresiva confirmación del nuevo romance de Luciano Castro con Griselda Siciliani. La pareja de actores se dio una nueva oportunidad, luego de haber sido novios en 2007.

La ex Combate, que hace algunos años atrás hizo su debut como cantante, en la actualidad está más concentrada que nunca en su carrera musical. El lanzamiento de su nuevo single coincidió con el destape del romance más impactante del mundo de la farándula. En medio de esta discordia, la canción ha ganado mayor relevancia porque la artista aprovechó sus capacidades musicales para hacer catarsis y sobrellevar el mal trago amoroso.

Sin embargo, durante la charla, Flor Vigna aprovechó el momento para explicar que no fue una estrategia de promoción. Aclaró que no buscó lanzar la canción en el mismo momento que Luciano Castro y Griselda Siciliani blanqueaban su romance. “Ya pasaron cuatro meses”, comentó aludiendo a su ruptura con su ex pareja, que ocurrió en enero de este año. Además, admitió las razones que la motivaron a componer. “La escribí apenas me separé, realmente te pasa que decís: ‘fui feliz’”.

¿Qué hay entre Flor Vigna y Max de 18 Kilates?

El tema se estrenó ayer en diversas plataformas musicales, y +CARAS tuvo el honor de presentar en exclusiva un adelanto del videoclip que grabó junto al grupo “18 Kilates”. Héctor Maugeri notó que el cantante, Maximiliano Appap, tiene rasgos que lo emparentan con Luciano y aprovechó para preguntarle: “¿Es un estilo que te gusta de hombre?”. Rápidamente, Flor confesó: “Me da medio Maluma, la verdad que es un potro”, y compartió que sus gustos son muy variados.

También aclaró que lo que le atrae del músico no es solo su belleza superficial. “Él me parece muy lindo por fuera, pero lo que me gusta es que yo lo escuchaba cuando era chica”, reveló.

Consultada sobre si tiene un vínculo más allá de lo profesional con el músico, Vigna respondió: “No pasó nada, él es soltero, yo también, pero no ha pasado nada aquí. No creo que pase nada, tenemos más vibras de amigos”, admitió.

A su vez, explicó que no se encuentra en una etapa de su vida en la que esté pensando en tener otra pareja. “Prometo ir a terapia y que me salga”, comentó entre risas sobre su situación emocional actual.

