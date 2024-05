Florencia Vigna visitó el estudio de +CARAS, programa que sale a través de la señal CARAS TV.

Allí, le tocó repasar momentos de su actualidad y de uno de los temas que más se habla en el mundo del espectáculo.

Su separación y la confirmación del romance entre Griselda Siciliani y Luciano Castro son dos de los tópicos que se llevan toda la atención.

En este contexto, la artista comentó que si tuviera que armar un hombre teniendo en cuenta el aspecto de sus novios, elegiría el cuerpo del actor.

“Si tuviera que armar a mi hombre le pondría el cuerpo de Lucho”, confesó la actriz.

Florencia Vigna y Héctor Maugeri.

De igual forma, no solamente destacó el físico de su ex amor. Además, reconoció: “De él me conquistó mucho su sensibilidad”.

Maugeri también elogió a Castro y resaltó que es un hombre claro y muy respetuoso. También destacó que el actor participó en videoclips de ella.

A su vez, Flor manifestó que CARAS le dio un gran lugar a la mujer y que muchos medios catalogaron que su ex pareja la ayudó mucho a ella y no que ella lo ayudó a él.

“Yo lo ayudé un montón, solamente que no lo dije”, expresó en cuanto a lo que se comenta de ambos.

Flor Vigna enfatizó en que Luciano Castro es un amor que debe dejar ir

La cantante fue una de las nuevas invitadas a +CARAS, que se transmite a través de CARAS TV, y estuvo acompañada de Héctor Maugeri.

El director de la Revista CARAS le propuso hablar de su reciente ex pareja y Florencia Vigna se expresó en esa sintonía.

La actriz planteó que no quería estar hablando constantemente de Luciano Castro porque “es un amor que se que tengo que dejar ir”.

Además, en referencia a lo que los medios dicen manifestó: “Me encantaría que le pregunten a él que hice por él, di la vida por él”.

Por último, la cantante reflexionó que le sería favorable enfocarse en lo personal y en sus seres cercanos: “Me gustaría por dos años poner mi amor en mi familia”.

Música original Lucas Tencer

Producción General: Liliana Castaño y Héctor Maugeri.

Producción periodística : Rebeca Peiro y Fabián Cataldo.

Escenografía y deco: Martín Roig

Diseños escenográficos: Marcelo Péndola

Muebles: Landmark

BL