Flor Vigna visitó el programa de Héctor Maugeri, +Caras, y, en una entrevista exclusiva, habló de su relación con Luciano Castro, su ex pareja, y se sinceró acerca de cómo está afrontando la nueva relación de él con Griselda Siciliani.

La cantante está en el centro de la escena pública tras su separación con Luciano Castro. Flor Vigna y el actor pusieron fin a su historia de amor durante enero de este año y, recientemente, Castro blanqueó su romance con Griselda Siciliani.

Flor Vigna se sinceró y contó como afronta la nueva relación de Luciano Castro

En la actualidad, Flor Vigna está concentrada en su carrera musical y recientemente estrenó una canción titulada "Fui Feliz". Durante la entrevista, se animó a cantar en vivo unas líneas y explicó las razones que la motivaron a componer. “La escribí apenas me separé y realmente te pasa que decís: ‘fui feliz’”, confesó en el living de +CARAS.

La artista aprovechó el momento para aclarar que no lanzó el tema por promoción. “Ya pasaron cuatro meses”, comentó, y explicó que fue por cuestiones burocráticas que el single coincide con la confirmación del romance entre Siciliani y Castro.

Flor Vigna en +Caras

“¿Cuesta acomodar el corazón, no?”, le preguntó Héctor Maugeri. La artista, visiblemente emocionada, no ocultó su estado de ánimo y respondió: “Te voy a decir la verdad: Vine porque soy profesional, pero si era otra entrevista pedía no venir”. Y confesó: “A veces no estás lista para hablar, tenés que acomodar los sentimientos”.

Flor Vigna en la puerta de Caras TV

Por último, el conductor le preguntó si la ruptura y el nuevo romance de Luciano Castro le lastimaron el corazón. Sin dudarlo, expresó: “No me lastimó el corazón, me dejó tranquila. Tengo conocidos que son amigos de Griselda y todos me dijeron que es buena persona”. “Me la crucé en la peluquería y fue buena onda”, contó.

Con anhelo y sinceridad, concluyó: “Me pone contenta que sea una buena persona y quiero que él esté bien. Quiero que todos estemos bien y que a mí me venga algo lindo que tenga que ver con esta nueva etapa”.

MDP