La fuerte definición de Mariana Genesio Peña sobre su identidad: “nunca me sentí ni hombre ni mujer”

Durante su paso por +Caras, el ciclo que conduce Héctor Maugeri en Caras TV, Mariana Genesio Peña abordó uno de los temas más profundos y personales de su vida: su identidad. Maugeri trajo al presente una frase de la actriz que lo había impactado en una entrevista anterior: “Nunca me sentí ni hombre ni mujer, sino un tercer género”. Le pidió que la explicara, y la artista no dudó en profundizar.

“A veces cuando escucho a personas trans que se sentían una persona atrapada en el cuerpo del sexo equivocado... Yo nunca me sentí en el cuerpo equivocado”, explicó. Su vivencia, lejos de responder a un esquema binario, siempre estuvo marcada por una sensación distinta. “No me sentí una mujer y tampoco me sentí hombre, ese era el conflicto de mi ser”, agregó con honestidad.

Aunque legalmente su documento dice “mujer”, Mariana aclaró que eso responde más a una construcción social que a una vivencia íntima y real. “Por supuesto, en mi documento dice mujer porque mi construcción psíquica y de aspecto tiene que ver más con lo femenino”, detalló. Sin embargo, aclaró que su experiencia no es comparable a la de una mujer cisgénero: “La experiencia de crecimiento de una mujer trans no es la misma de una mujer hetero cis, por eso me gustó ubicarme en un lugar más del medio”.

El teatro como vehículo de verdad

Actualmente, la esposa de Nicolás Giacobone es parte de El suelo que sostiene a Hande, una obra de teatro escrita por Paco Gámez que retrata el brutal asesinato de la activista transexual Hande Kader en Turquía. Para Mariana, este trabajo tiene una carga emocional especial: “Por lo general siempre busco encarar mis personajes con verdad o la verdad de cada personaje”, afirmó.

En este caso, esa verdad está muy cerca de su propia historia y de la de muchas otras personas trans. “En este no fue muy difícil encontrarla porque toca una verdad muy cruda y, lamentablemente, muy actual. Es la triste realidad de las personas trans que tienen que transitar una vida muy marginal”, expresó con dolor.

El rol, sin embargo, implicó para ella una transformación emocional. “Me requirió otra fuerza, otra impronta porque mi personalidad es más cálida o tierna”, confesó. El contraste entre su esencia y el dramatismo del personaje obligó a Mariana Genesio Peña a correrse de su zona de confort para poder dar voz y cuerpo a una historia que, aunque distante geográficamente, es dolorosamente cercana en su mensaje.