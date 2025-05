Mariana Genesio Peña sobre su beso con Lali: “Me sentí dominada, fue maravilloso”

Mariana Genesio Peña fue la más reciente invitada de +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en las noches de Caras TV. En un diálogo íntimo y sin filtros, la actriz, además de hacer un repaso por su profunda historia de vida, abordó sus desafíos profesionales más importantes. Entre ellos, reveló detalles de la osada y erótica escena que compartió con Lali Espósito en la serie El fin del amor.

Tras su paso por Hollywood, la actriz que cumplirá 45 años y su esposo, Nicolás Giacobone, decidieron regresar a la Argentina. Desde entonces su carrera no hizo más que crecer y se posicionó como una de las figuras más transgresoras de la ficción nacional. Debutó con un papel jugado en El marginal, se consolidó en Pequeña Victoria, donde protagonizó una historia de amor con Facundo Arana, y brilló en La Academia. Más recientemente, participó en El fin del amor, donde compartió escena con la reina del pop nacional en uno de los momentos más comentados de la serie.

El apasionado beso de Mariana Genesio Peña y Lali Espósito

Después de recordar algunas de las escenas más audaces, la actriz no dudó en compartir su experiencia con total sinceridad. “En el beso con Lali me pasó algo fabuloso, increíble”, contó. Y agregó: “Con un hombre me resulta más fácil porque me gustan los hombres. No tengo experiencia en besar mujeres”.

A pesar de eso, la escena fluyó gracias a la energía de la famosa cantante. “Lali tiene una energía tan arrolladora, que me dejé llevar. Aparte, tiene esa boca hermosa y besa bárbaro. Me sentí absolutamente dominada por Lali. Fue maravilloso”, reconoció.

Mariana Genesio Peña en +Caras: “En el beso con Lali me pasó algo fabuloso e increíble”.

Consultada por Maugeri sobre cómo vivió la preparación de aquellos actos, reveló: “No hablamos del beso, sí sobre la parte más erótica”, haciendo referencia a los momentos más sensuales que compartieron en pantalla.

Por otra parte, la actriz también explicó que en la actualidad las escenas de sexo se preparan con antelación y consenso, desmitificando el detrás de cámara. “Son muy coreografiadas, no es que te excitas. Porque tenés las luces, los micrófonos, el director de escena… Los besos son un poco más fluidos, pero las escenas de sexo no”, aseguró.

Mariana Genesio Peña recordó las escenas más jugadas de su carrera artística.

El presente personal y artístico de Mariana Genesio Peña

En paralelo a su carrera, Mariana mantiene desde hace 16 años una relación con el guionista y ganador del Oscar, Nicolás Giacobone. “Es el amor de mi vida”, dijo con una sonrisa que resumió todo. Y, actualmente, protagoniza El suelo que sostiene a Hande, una obra inspirada en la vida y asesinato de la activista transexual Hande Kader en Turquía. Para ella, este proyecto es mucho más que un papel: “El personaje toca una verdad muy cruda y, lamentablemente, muy actual”, expresó.

Con el corazón abierto y la pasión por la actuación como motor, Mariana Genesio Peña transita su mejor momento: artístico, personal y emocional.