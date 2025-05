Alejandro “Marley” Wiebe volvió a convertirse en padre el 28 de diciembre de 2024 con el nacimiento de Milenka, su hija menor. En una charla íntima con Héctor Maugeri en +Caras, el conductor no solo presentó a la beba por primera vez, sino que también compartió detalles profundos sobre Kasandra, la mujer que hizo posible su llegada al mundo.

La historia de Kasandra, la mujer que le dio vida a Milenka

Con palabras llenas de gratitud y admiración, Marley contó cómo fue el vínculo con Kasandra, una mujer de 34 años que eligió ser parte de esta historia. “Ella tuvo su primer hijo al terminar la secundaria, a los 19 años. A los 20 tuvo el segundo. Ahora, con 34, me dijo ‘quiero disfrutar del embarazo pero sin la presión de ser adolescente’. Amó estar embarazada”, recordó Marley.

Kasandra, la mujer que gestó la segunda hija de Marley.

Según relató, ella no buscaba agrandar su familia, pero sí volver a vivir la experiencia de gestar. “Cuando se enteró de esta posibilidad me expresó: ‘Quiero vivir otro embarazo pero no quiero tener otro hijo’. No sabés lo que lo disfrutó”, comentó el famoso conductor de televisión.

Milenka llegó al mundo en Tulsa, Oklahoma, en un parto natural que se adelantó unos diez días, ya que estaba previsto para el 7 de enero. Marley llegó a Dallas apenas a tiempo, sin saber que el parto se produciría al día siguiente. “Era mi primer parto natural, que lleva muchas horas. En el parto estábamos la mamá de Kasandra y yo. Lo tengo todo grabado”, contó.

Marley presentó a Milenka en +Caras.

Marley reveló cómo fue la conexión entre él y Milenka ni bien nació

Ni bien Milenka nació, los médicos se la acercaron a Marley para sostenga a su hija en brazos en el marco de un procedimiento denominado skin to skin, piel con piel, que es muy beneficioso para ambos. “El primer contacto de Milenka directamente lo tuvo conmigo. Kasandra estaba al lado mío, tenía muchas ganas de tenerla en brazos, y yo también quise que lo haga”, contó.

Marley y Milenka.

“Sentís la conexión instantáneamente ni bien nace. Ella me busca todo el tiempo. Se produce esa unión en ese mismo momento. Yo sentí mucha emoción. Estaba súper emocionado”, confesó.

Desde el primer momento, Marley tuvo palabras de gratitud para Kasandra. Tal es así que, pocos días después del nacimiento de Milenka, a través de un videó que publicó en su cuenta de Instagram, expresó: “Les quería contar y mostrar las fotos para que conozcan a Kasandra, que ha hecho un trabajo de parto impresionante. Vamos a estar eternamente agradecidos tanto yo como Milenka y Mirko”.