La separación de Laurita Fernández y Claudio Peluca Brusca continúa dando que hablar. A la sorpresa inicial, por lo sólida que parecía la pareja, se fueron sumando más y más datos que, al menos, generaron dudas en torno a ellos. Ahora, como si eso fuese poco, apareció la presencia de un tercero en discordia.

Laurita Fernández y Peluca Brusca.

Confimaron el nombre del tercero en discordia en la separación de Laurita Fernández y Peluca Brusca

A medida que pasaron las horas, lo que parecía ser una separación sin mayores problemas, terminó convirtiéndose en una verdadera novela. Primero, porque se conocieron detalles de la manera en la que se había dado, incluida la frase con la que Laurita Fernández terminó su relación con Peluca. Luego, porque apareció el nombre del supuesto tercero en discordia y los detalles de esa relación.

Fue Pepe Ochoa quien se encargó de aclarar el minuto a minuto y la trama detrás de la separación. Desde su lugar en LAM, aseguró que Laurita Fernández tendría una aventura con Emiliano, uno de los secretarios que la conductora tiene en el programa.

Según detallaron, el apuntado como tercero en discordia mantenía una relación con Coki Ramírez, que es compañera de Laurita en su programa. A partir de algunas conjeturas, fue la cantante la que avisó al productor que algo estaría ocurriendo entre ambos, lo que derivó en una supuesta investigación.

Coki Ramírez.

En palabras del periodista, Peluca y la producción del programa decidieron suspender durante un mes al apuntado en cuestión. Y, tras eso, habría llegado el final de la relación, aunque no de manera directa.

La desmentida de Coki Ramírez

En medio de la información de Pepe Ochoa, Coki Ramírez se comunicó con Laura Ubfal y desmintió lo que se decía. Dijo que no conocía al tal Emiliano, aunque luego agregó que está sola y que no el chico mencionado no es de su tipo.

Estas palabras de la cantante no gustaron nada al periodista de LAM, que de inmediato la definió como una mentirosa. Una situación que despertó la risa de todos en el estudio del programa.

Desde la cuenta de LAM publicaron esta imagen de Coki junto al supuesto tercero en discordia.

Laurita Fernández también desmintió a Pepe Ochoa

Ya sobre el final del programa, Laurita Fernández desmintió la información que había dado el periodista. Ante esto, Pepe Ochoa le respondió sin filtro. “Yo fui cómplice de todos tus cuernos”, le dijo, para después añadir que la información venía directamente desde los productores del programa y que él estaba muy tranquilo con la información que le habían dado.

Desmentidas y rumores aparte, lo que está claro es que Laurita Fernández y Peluca Brusca ya no se encuentran juntos y que han puesto fin a una relación de dos años. Seguramente, con el correr de los días, se conozcan cada vez más detalles de un conflicto que, en un principio, nadie se podría haber imaginado.