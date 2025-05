Una nueva separación golpeó a la televisión argentina y sorprendió a todos los espectadores. El pasado martes 6 de mayo, en LAM (América), dieron a conocer que Laurita Fernández y "Peluca" Brusca habrían terminado su noviazgo, luego de dos años de relación. La bailarina y el productor se enamoraron, mientras ella hacía un reemplazo en el programa que él trabajaba. Ambos tienen un perro en común, y se había estado hablando de un posible futuro juntos con diversos proyectos. Sin embargo, revelaron los motivos por los que ella tomó esta decisión.

Laurita Fernández, Claudio Brusca

¿Qué pasó?: Los motivos de separación de Laurita Fernández y "Peluca" Brusca

Hace unos años, Laurita Fernández reemplazó a Guido Kaczka en el programa Bienvenidos a Bordo. Allí, trabajaba Claudo "Peluca" Brusca como productor del ciclo, con quien no tuvo una buena primera impresión. Ninguno se llevaba con el otro, y parecía que no había buena relación. Sin embargo, el tiempo hizo que el amor entre ambos creciera y, durante dos años, mantuvieron una romántica unión. El productor y la bailarina habían adoptado un perrito, y Brusca confirmó que le había intentado proponer matrimonio. Ella, por su parte, no se mostraba dispuesta a dar ese paso y, finalmente, terminó la relación.

Laurita Fernández, Claudio Brusca

En LAM, el pasado martes 6 de mayo, Pepe Ochoa dio la noticia y, junto con Ángel de Brito, confirmaron cuáles fueron los motivos de separación. “Ella le dijo ‘a partir de hoy quiero estar sola’. Se terminó, ella lo dejó, se terminó el amor, chau”, relató el panelista del programa. De esta manera, explicó que no había signos de crisis en la relación y por eso la noticia impactó especialmente en Brusca, quien “no se la veía venir”.

Por su parte, Ángel de Brito aseguró que al productor la situación lo afectó profundamente. “Él está re triste, ella está insoportable”, detalló el conductor. De la misma forma, Ochoa agregó que "Peluca" no lo podía creer porque sigue perdidamente enamorado de ella. Por el momento, ninguno de los dos se pronunció en redes sociales, y Laurita mantuvo las fotos que tiene con su expareja en el perfil de su cuenta de Instagram.

Laurita Fernández, Claudio Brusca

Sus seguidores quedaron sorprendidos ante esta noticia, ya que no se los veía que estuvieran en un mal momento de relación. La historia de amor entre Laurita Fernández y "Peluca" Brusca fue una de las más sorpresivas en los medios de comunicación, pero que también encantó a todos los fanáticos. Ambos eran compañeros y se complementaban a la perfección en todos los proyectos que llevaban a cabo juntos. Sin embargo, esto llegó a su fin, y aún se espera que ellos rompan el silencio para confirmar la noticia.

A.E