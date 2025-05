Después de la fuerte declaración de amor de la China Suárez a Mauro Icardi, con una decoración romántica en la habitación de hotel que compartieron en su viaje a Miami, el futbolista anunció su compromiso con la actriz a través de una foto en Instagram.

Si bien los rumores luego de las tiernas imágenes del hotel despertaron las alertas por un posible embarazo, el jugador confirmó en sus redes que se trataba del paso anterior al matrimonio.

China Suárez y Mauro Icardi

Mauro Icardi anunció su compromiso con la China Suárez

Mediante una tierna foto en redes sociales, Mauro Icardi confirmó que en su viaje romántico a Miami con la China Suárez, terminaron por comprometerse. A cuatro meses de haber blanqueado su relación, la pareja decidió dar un paso más y viajar a Estados Unidos para sellar un poco más su amor.

A través de una tierna story de Instagram, el rosarino se mostró con su novia y escribió “Te amo”, junto a un emoji de corazón y un anillo con diamante. En la foto se los ve a ambos compartiendo la misma joya en el dedo anular de la mano izquierda.

El compromiso de Mauro Icardi y China Suárez

Si bien las principales versiones de la escapada romántica que tuvo la pareja a Miami hablaron de un posible embarazo, terminaron por confirmar que su relación sigue siendo de a dos y, además de disfrutar de las playas estadounidenses, decidieron re confirmar lo enamorados que están el uno del otro.

Las imágenes que la actriz y el futbolista comparten dejan ver que están en una verdadera “luna de miel” y las cosas entre ellos marchan mejor que nunca, ya que a cuatro meses de confirmar su noviazgo decidieron dar un paso más y compartir una joya de compromiso para dejar en claro que los obstáculos no podrán con ellos.

Después de los duros días que vivió Mauro Icardi en cuanto a la revinculación con sus hijas, Francesca e Isabella, su novia decidió agasajarlo con una noche romántica. En la habitación del hotel en que se hospedaron, Eugenia decoró el lugar con velas y pétalos de rosas, al igual que globos que decían "I love you (te amo)".

Con el televisor, como única fuente de iluminación, que proyectaba una imagen de ambos, la actriz agregó un luminoso cartel, donde se leía "It was always you (Siempre fuiste tú)", y ambientó el lugar para pasar una noche llena de amor y cariño, como ellos siempre muestran en las redes sociales.

Mauro Icardi y la China Suárez anunciaron su compromiso en las redes sociales con una tierna foto donde se los ve compartir el mismo anillo en el dedo anular.

MVB