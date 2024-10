La fundadora del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, participó en una entrevista profunda en el programa +Caras (Caras TV), donde habló sobre su historia de vida, el trabajo en su fundación y la situación actual del país. Durante la charla Héctor Maugeri, Barrientos expresó su fuerte descontento con el gobierno de Javier Milei, tras conocerse el índice de pobreza del primer semestre en el país.

La realidad que no se ve

“A mí nadie me lo cuenta, yo lo vivo. Hablan del INDEC, de la cantidad de pobres que hay en el país, y a veces pienso que no es el 53%, es el 80%”, aseguró la referente social, subrayando que las estadísticas oficiales no reflejan la verdadera situación.

Margarita Barrientos en +Caras.

“Nadie sabe cómo vive la gente en el campo, cómo duermen, que un chico de quinto grado no va a la escuela porque tiene que ir a quemar ramas con su padre, o que hay abuelos en el campo que no tienen una silla de ruedas”, agregó con indignación.

Margarita Barrientos en el comedor Los Piletones.

Asimismo, Barrientos relató también la falta de apoyo gubernamental en las zonas más vulnerables: “Cuando fui al campo, en una escuela los chicos comían una vez por semana porque el intendente les daba 20 mil pesos para todos. Me comprometí con la directora y le dije que iba a donar la mercadería para que comieran todos los días. Lo primero que ella me pidió fue frazadas y calzado para los niños. Hay muchas cosas que no se ven”, expresó.

Margarita Barrientos apuntó con Javier Milei

Además, cuando Maugeri le preguntó si la actual gestión de Javier Milei estaba mirando a la gente pobre, Barrientos fue contundente: “Este gobierno no mira a la gente pobre, eso me genera mucha impotencia”.

Consultada sobre qué le diría al presidente, Barrientos no dudó: “Que le dé trabajo a la gente. La gente necesita trabajar, necesita comer, que los hijos se eduquen, que no existan los comedores y que haya trabajo digno para todos”.

Margarita Barrientos en los estudios de Caras TV.

“Todos los presidentes prometen algo que nunca van a cumplir. Nunca le van a dar lo que la gente realmente necesita, que es devolverles su dignidad”, agregó.

El valor de la dignidad frente a la asistencia

Finalmente, Barrientos destacó que la verdadera solución no pasa por los comedores, sino por la creación de empleo. “La gente no necesita hacer colas en un comedor para recibir lo que yo elegí para comer y no ellos. La dignidad es devolverles los sueños a las personas”, afirmó.

Por último, concluyó con un mensaje esperanzador: “Nunca hay que perder los sueños. Levantarse con sueños y poder cumplirlos es mucho más lindo”.

MDP