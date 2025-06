En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), el diseñador de alta costura Adrián Brown repasó su vida, sus comienzos en la moda y sorprendió al revelar que antes de vestir celebridades, fue médico dermatólogo.

Brown nació en Dolores, provincia de Buenos Aires, y proviene de una familia de modistas. Aunque el diseño siempre estuvo en su ADN, su camino profesional comenzó por otro rumbo. “Mi primer diseño es el vestido de quince que le hice a mi hermana. Fuimos eligiendo imágenes y yo después terminé dibujando el vestido que tiene esas mangas que son, hoy, un emblema de mi marca”, recordó emocionado.

El primer diseño de Adrián Brown fue el vestido de quince para su hermana, Myriam Brown.

La historia de Adrián Brown: abandonó la medicina y se dedicó a la moda

Para seguir su sueño primero tenía que tener seguridad económica, lo que lo llevó a estudiar medicina. Se recibió en la Universidad de La Plata a sus 23 años. La moda, sin embargo, estaba latente. “La medicina transitoriamente me alejó un poco de la moda pero, cuando estaba en el último año de la residencia en el Hospital Alemán, Elsa Serrano, que es mi mentora, me enseñaba boceto y moldería. Yo salía y con el ambo de médico me iba a tomar el curso con Elsa”, relató.

Acto seguido, agregó: “Como no tenía formación cabal, porque no era diseñador por la universidad, necesitaba formarme. Empecé a querer saber más sin la intención de profesionalizarme en la moda”.

Adrián Brown en +Caras.

El proceso para abandonar la medina por su verdadera vocación fue paulatino y extenso. En un claro guiño a su predilección por lo estético, se especializó en dermatología. A la par, crecía su vínculo con la moda. “Cuando empecé a hacer dermatología me fue bien y ya estaba vinculado al ámbito estético. La crisis de vez en cuando aparecía. Era el doctor glamour. Me iba muy lookeado a los congresos”, reconoció.

El paso definitivo llegó después de un profundo trabajo personal. A sus 39 años, hizo su primer desfile en 2009. “Fue un proceso muy fuerte que hice con un terapeuta que me ayudó a salir a escena, que se llamó ‘Piel y seda’. Conté que iba a hacer moda profesionalmente y vestí a 23 pacientes mías con ropa color nude. La mayor tenía 83 y la más chica 22 años. Esa colección fue muy bien recibida por la prensa”.

La familia de Adrián Brown.

Ese fue el punto de partida en el que decidió dejar la medicina para siempre. “En el 2022 atendí mi último paciente”, comentó. Su carrera fue meteórica. Construyó su marca y fue desarrollando su estilo. En apenas una década, se convirtió en uno de los creadores más importantes del diseño argentino, siendo consagrado como Mejor Diseñador en los Martín Fierro de la Moda durante dos años consecutivos, 2023 y 2024.

El diseñador favorito de Juliana Awada y Fabiola Yáñez no hubiera podido ser quien es sin su familia. Está casado desde 2015 con María Victoria Vergara y juntos tuvieron a Eugenia, su hija de diez años. El diseñador compartió cómo la paternidad transformó su forma de ver el mundo: “Es una pólvora. Tiene mucho carácter. Tiene una mirada distinta de la vida, muy sagaz”. Y agregó: “Me sacó de lo narcisista. Yo tenía que sacar el foco de mí para ponerlo en ella. Yo no era tan yo: era ella y yo”.

De médico a ícono de la moda argentina, Adrián Brown construyó una carrera que une sensibilidad, estética y pasión. Un camino inesperado, marcado por la vocación de embellecer el mundo.