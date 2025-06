En la última entrega de +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri en Caras TV, el protagonista fue Adrián Brown, uno de los diseñadores de alta costura más influyentes de la Argentina. En una conversación profunda y personal, el también médico dermatólogo habló sobre su historia, su vínculo con la estética y el impacto de haber sido premiado dos veces con el Martín Fierro de la Moda al Mejor Diseñador.

“Mi vida siempre fueron sorpresas y caminos que me animé a transitar en todos los aspectos, tratando de entender cuáles eran mis necesidades. Eso me ayudó a mantener esa tenacidad que me permitió ganar el Martín Fierro de la Moda a los cuarenta años”, confesó Brown al reflexionar sobre su camino poco convencional en la moda.

Adrián Brown en +Caras.

Brown nació en Dolores y proviene de una familia de modistas. Aunque inició su carrera profesional como médico dermatólogo, su pasión por la moda siempre estuvo presente. Recién después de los 40 años decidió dedicarse profesionalmente al diseño. En apenas una década, se convirtió en una figura clave del diseño argentino y fue reconocido como Mejor Diseñador en los Martín Fierro de la Moda durante dos años consecutivos, 2023 y 2024.

El diseñador —quien ha vestido a figuras como Juliana Awada y Fabiola Yáñez, ambas ex Primeras Damas— compartió cómo vivió el reconocimiento del ambiente: “La segunda vez no me lo esperaba. Fue más sorpresa lo del año pasado que el primero”.

Al ser consultado por Maugeri sobre qué representa el premio para él, Brown respondió con contundencia: “Siento que con solo tener en cuenta mi esfuerzo, me lo merecía. No me importa lo demás”. Y luego reafirmó con orgullo: “Encuentro que solo teniendo en cuenta mi esfuerzo y mi labor cotidiana, y todo lo que hago por esa construcción de lo creativo y la moda, me lo merezco”.

Sin embargo, también habló con franqueza sobre la falta de reconocimiento de parte de sus pares. “Si la crítica de otros diseñadores es constructiva me importa, lo tomo, me parece nutritivo”, dijo. Aunque valoró el trabajo colectivo en la industria, admitió que no siempre se da: “No fui felicitado por mis colegas en la obtención de mi segundo Martín Fierro”.

Los referentes de Adrián Brown

Durante la charla, el famoso diseñador también repasó quiénes fueron sus grandes influencias estilísticas. Nombró a dos íconos: Yves Saint Laurent y Halston. Sobre el diseñador francés, opinó: “Me parece increíblemente maravilloso todo su manejo del color y los volúmenes, pero a veces encuentro que era un poco teatral para la pasarela. Yo hubiese restringido un poco los recursos. En mi caso, la austeridad de recursos me ayudó a tener equilibrio. Hay algunas cosas que me parecen excesos, hay cierta estridencia”.

Adrián Brown revela sus referentes: Yves Saint Laurent y Halston.

En cuanto a Halston, Brown destacó su capacidad para equilibrar forma y fluidez: “Era la justa medida en todo. Tal vez tomo esa cosa envolvente de la mujer sin cuerpo, de volumen que acompañaba el cuerpo sin mostrar el cuerpo”.

De esta forma, durante la entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), el diseñador de alta costura Adrián Brown repasó su historia, habló de sus referentes y contó cómo vivió ganar dos veces el Martín Fierro de la Moda.