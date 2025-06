Adrián Brown, uno de los diseñadores de alta costura más reconocidos de la moda argentina, fue entrevistado por Héctor Maugeri en el ciclo +Caras (Caras TV). Durante una conversación íntima y reveladora, el modista compartió detalles inéditos sobre cómo fue vestir a Juliana Awada y Fabiola Yáñez, dos ex Primeras Damas de la Argentina, y analizó el estilo de otras figuras icónicas como Pampita, Valeria Mazza y Wanda Nara.

Juliana Awada: elegancia y espontaneidad

Sobre su experiencia vistiendo a Juliana Awada, esposa del ex presidente Mauricio Macri, Brown comentó: “A Juliana la vestí en tres oportunidades. En ese caso, venía el príncipe de Catar a la residencia de Olivos. Es un vestido que tiene flequillos y que ella misma eligió”.

Además, el diseñador reveló cómo se produjo el primer acercamiento con la ex Primera Dama: “Un día, pasó por el local. Estaban mi esposa y mi hija en un carrito. Ella entró, yo había salido, y se quedó charlando. Dijo que le gustaba ese vestido”.

Adrián Brown reveló las diferencias entre vestir a Juliana Awada y a Fabiola Yáñez.

Con el tiempo, construyeron una relación profesional fluida: “Ella me llamaba y me decía: ‘Adri, ¿tenés un vestido así y así?’. Vestirla fue un placer”, aseguró Brown. También reflexionó: “Creo que no sabía lo que yo hacía”.

Fabiola Yáñez y el vestido de Adrián Brown para visitar el Vaticano

En cuanto a Fabiola Yáñez, expareja del presidente Alberto Fernández, el diseñador reconoció que fue un proceso diferente: “Me costó más poder enganchar”, afirmó. No obstante, gracias a una vestuarista cercana, logró acercarse a la exprimera dama: “Su vestuarista era muy afín a mí, la aprecio muchísimo. Ella me acerca a Fabiola”.

Brown puso una condición especial para uno de sus diseños más emblemáticos: “Es ese vestido negro que usó para ir a ver al Papa Francisco. Le dije: ‘Lo único que pido, si voy a hacer el vestido, es que ella entre al Vaticano con un vestido mío’. Y así fue”.

El atuendo de Fabiola Yáñez para la audiencia con el Papa Francisco.

Fabiola Yáñez luciendo el vestido de Adrián Brown.

El diseñador argentino destacó que la experiencia fue inolvidable: “Conocí Olivos gracias a ella porque hicimos las pruebas ahí. Me sentí cómodo, el solo hecho de estar ahí era histórico para mí”.

Adrián Brown analizó el look de las celebridades

Durante la entrevista, Maugeri le mostró imágenes de distintas celebridades y Brown analizó con naturalidad los estilos de cada una. Sobre Valeria Mazza dijo: “Es una divina total, es muy fácil de vestir. Tiene una paleta de colores muy amplia. Representa mi marca totalmente”.

De Pampita destacó que “también representa mi marca porque ella se adapta. Yo no tengo tanto su estilo porque ella tiene un estilo más sensual, pero las veces que se pone algo mío lo luce como nadie”.

Valeria Mazza, Pampita, Wanda Nara, Mariana Fabbiani.

En cuanto a Wanda Nara contó que la conoció a través de un vestuarista y agregó: “Me sorprendió esta imagen, me gustó ella con su pelo oscuro, sus ojos. No representa tanto mi marca”.

Y al referirse a Mariana Fabbiani dijo que también representa su estilo: “Es un lujo porque es una mujer que disfruta de la prenda. Se nota que disfruta mucho la moda, lo fashion, sabe lucirlo y tiene una escala muy linda”.

Con sensibilidad, precisión y una mirada artística única, Adrián Brown reveló las diferencias entre vestir a Juliana Awada y a Fabiola Yáñez. Además, analizó el estilo de otras figuras icónicas como Pampita, Valeria Mazza y Wanda Nara.