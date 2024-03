El estreno del programa Red Carpet en CARAS TV marcó un hito, destacando el glamour y la sofisticación en cada momento. Esta innovadora propuesta televisiva está diseñada para cautivar a los amantes del fascinante mundo de las celebridades, la moda y el entretenimiento.

Con la presentación dinámica de Mariana Clark y Jenifer Martó, Red Carpet promete transportar a la audiencia al emocionante universo de las alfombras rojas y los estilos más impactantes de las estrellas más admiradas. En esta ocasión especial, las conductoras contaron todo sobre el presente de Ingrid Grudke.

El presente de Ingrid Grudke

Ingrid Grudke comentó acerca de lo bien que le hizo el fisiculturismo a su cuerpo y si tiene deseos de casarse o ser madre.

"El fisicoculturismo me cambió el cuerpo y mejoró mi salud", destacó la modelo. Luego, agregó que "no me duele más el cuerpo y me siento más esbelta".

Entre otras de las mejorías que le trajo esta actividad, expresó que mejoró su postura y la respiración.

Ingrid Grudke y la importancia del fisiculturismo en su vida.

Por otro lado, aseguró que desde que es adolescente nunca deseó casarse ni llevar un vestido. "Lo sostengo desde los 15 años cuando todas mis amigas soñaban con eso, los hijos y el vestido de boda", sostuvo Ingrid en relación a su firme convicción de no querer contraer matrimonio.

En relación a la posibilidad de tener hijos, afirmó que muchos creen que no tuvo porque podría deformar su cuerpo y respondió: "No es por esto ni por el trabajo de modelo. Simplemente gestar en mi vientre tampoco fue un deseo. Si no me nace, ¿por qué voy a hacerlo?".

Ingrid Grudke.

Por último, Ingrid Grudke mencionó: "Siempre escapé de los mandatos. La vida es vivir sin hipocresía, tenemos que tener esa libertad de decidir qué queremos ser".

