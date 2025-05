Juan Ingaramo y su pasado como futbolista: “Jugué tres veces contra Lionel Messi y ya era el capo”

Antes de conquistar escenarios y convertirse en un artista reconocido, Juan Ingaramo soñaba con ser futbolista. Lo sorprendente es que, en su infancia, compartió la cancha nada menos que con Lionel Messi, cuando ambos eran apenas unos chicos con sueños grandes y botines gastados. En una íntima conversación con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), el cantante cordobés repasó ese pasado futbolero y también habló sobre su vínculo con la fama, su formación artística y los sueños que aún lo impulsan.

El día que se cruzó con Messi

“Tenía once o doce años. Jugaba en un club de Córdoba que se llama General Paz Juniors y fuimos a jugar contra la categoría 87 de Newell's Old Boys en Rosario”, recordó con entusiasmo Ingaramo, mientras sonreía al evocar esa escena. “Nos recibieron con un asado, nos conocimos, y yo veía a uno que era mucho más chiquito, pero se notaba que era el capo. Y al otro día en la cancha, ni te digo, imaginate”, expresó, dejando que la imaginación haga lo suyo.

La anécdota no quedó en un único cruce: se enfrentaron en otras dos oportunidades más en un torneo en la ciudad de El Trébol, Santa Fe. “Era mega calladito, tímido. Un amigo mío se quedó en su casa”, recordó sobre aquel niño prodigio que ya daba señales de lo que vendría. “Eso fue en el 98, 99 y 2003. Todos vimos algo en él. El resto es historia sabida”, reflexionó con admiración.

Fama, familia y una vida artística

Hoy, Ingaramo es un artista con proyección internacional. Si bien su presente mayormente es musical, el contacto con la popularidad lo tuvo desde chico: su padre es músico y también su pareja, Violeta Urtizberea, proviene de una familia artística consolidada. “Lo principal es que estoy rodeado de buena gente, que está en este medio desde hace mucho. Mi viejo me ayudó a entender cómo era esto”, explicó.

“Violeta trabaja en la tele desde los 10, 11 años. Si hay alguien que tiene claro lo que es ser público y no, es ella. O Mex, mi suegro. Por eso no hay posibilidad de que no tenga claro que esto es un trabajo”, sostuvo, en referencia al equilibrio entre la vida privada y la exposición. Y concluyó: “La bendición es recibir el cariño de la gente y hacer lo que uno ama, esa es la clave”.

De la universidad a la calle: un camino con música

La música fue siempre su pasión. Juan estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, en lo que hoy es la Facultad de Artes. Sin embargo, pronto sintió que necesitaba un aprendizaje que no estaba en los libros: “Yo quería salirme un poco de la academia para aprender todo lo otro. Venir a la gran ciudad, quería viajar por el mundo, conocer a mis ídolos, tocar en todos los escenarios habidos y por haber. Y lo logré. Ahora hay nuevos sueños”.

Entre esos aprendizajes, se destaca una etapa especial: su paso por los subtes y trenes de Buenos Aires. “Cantábamos en los subtes y trenes, era un buen trabajo ese. Éramos un trío, hacíamos repertorio de los Beatles con dos amigos. Teníamos 20 años y en ese momento hacíamos buena plata”.

Hoy, a los 38 años, Juan Ingaramo es una figura consolidada en la escena musical y se prepara para el estreno de Pretty Woman, la comedia musical que lo tendrá como protagonista junto a Florencia Peña. Pero aquellas anécdotas del fútbol, los Beatles en el subte y la búsqueda artística siguen marcando su identidad: la de un artista auténtico que nunca dejó de soñar.