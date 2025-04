Durante las últimas horas, se dio a conocer que Martín Ortega, el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar, fue internado y generó preocupación en su entorno familiar. En Desayuno Americano, contaron que se encontraba junto a su hermana Julieta, el martes 29 de abril, cuando la ambulancia asistió a su departamento en el barrio porteño de Recoleta. Ante esto, muchos fanáticos expresaron su sorpresa, mientras que otros comenzaron a averiguar sobre la vida de uno de los hijos menos conocidos de la pareja.

Martín Ortega:¿Quién es y a qué se dedica?

Martín Ortega Salazar es el primer hijo de la pareja de Palito Ortega y Evangelina Salazar. Nació en Buenos Aires, el 23 de marzo de 1969, y se caracteriza por tener un bajo perfil en comparación con algunos de sus hermanos. Comparte sangre y muchos momentos lindos junto a Emmanuel, Luis, Sebastián, Julieta y Rosario Ortega. Y también es primo de Luciana Salazar, con quien no duda en compartir imágenes en las redes sociales.

Martín Ortega y su familia

Si bien no tiene un estilo mediático, fue protagonista de algunos momentos que marcaron en su familia y lo unieron aún más a ellos, a pesar de su elección de mantenerse en las sombras. Su mamá, Evangelina, contó en una entrevista con La Nación el momento que él contó que es gay. "Fue una cosa muy fuerte para nosotros, que somos de otra época. Pero lo transitamos muy bien", explicó la mujer. Esta fue una de las primeras noticias que lo puso bajo la atención del ojo público, pero Martín se dedicó a crecer en fama gracias a sus películas y series.

Martín Ortega

Desde hace varios años, se destaca en la profesión de productor y trabaja junto a su hermano Sebastián, en Underground. "Fanny, la fan", "Educando a Nina", "100 días para enamorarse", "El marginal" y "Los Roldán" son solo algunas de las producciones argentinas en las que él participó. ya sea en musicalización como en asesoramiento artístico de la misma. De esta manera, y gracias a su pasión por la fotografía, creció en el mundo del cine y se mantuvo lejano a los escándalos, hasta este martes 29 de abril.

Martín Ortega

Martín Ortega, el hijo mayor de Palito Ortega y Evangelina Salazar, debió ser hospitalizado y trasladado en una ambulancia especializada en salud mental. Por el momento, desde su familia o entorno, no pronunciaron palabra sobre el estado del productor, por lo que no se sabe cómo se encuentra. Los usuarios no tardaron en hacer tendencia la noticia y conocer un poco más de la vida privada de uno de los productores con más éxitos en la televisión argentina.

