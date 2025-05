Según informó Pepe Ochoa en Bondi, Mauro Icardi estaría cerca de enfrentar las polémicas que lo rodean y lo haría mediante un escrito que presentaría en breve. Según explicó el panelista de LAM, el futbolista estaría molesto con el accionar de algunos abogados de la causa y el lugar en el que quedaría él como padre por los dichos públicos de su ex pareja, Wanda Nara, y el conflicto legal.

El conductor de “El Ejercito de la Mañana” aseguró que el comunicado del jugador se lanzaría dentro de poco y adelantó ciertas frases que intentan ubicarlo en un lugar de seriedad frente a los frentes abiertos de conflicto que tiene.

Wanda Nara, Francesca, Isabella y Mauro Icardi

Mauro Icardi explicó por qué no estuvo en el acto de su hija, a pesar del pedido de ella

Después de las palabras de Wanda Nara en LAM y su accionar en cuanto a la revinculación con sus hijas, Mauro Icardi estaría preparando un escrito en donde intentaría aclarar las polémicas que lo rodean y salir ileso, según aseguró Pepe Ochoa en Bondi. El panelista de Ángel de Brito adelantó ciertos puntos relevantes del documento y dejó ver la vulnerabilidad del rosarino con respecto a sus hijas.

“Prontamente, Mauro va a hacer un comunicado, tengo entendido con respecto a este tema”, inició Ochoa. “Está bastante enojado con cómo se está utilizando mediáticamente la situación, que no comparte el proceder público de algunos abogados, porque no es el proceder de alguien que tiene la tarea de defender, sino que mezclan todas las cosas privadas y líos entre ellos, tipo Lara Piro y Nicolás Payarola, abogado de Wanda”, continuó el conductor del ciclo de streaming.

“No comparte los quilombos entre los abogados, porque entorpece el fin y no es su responsabilidad”, aseguró el periodista. “No fui al colegio porque mis abogadas me lo recomendaron. Si yo aparezco ahí, estoy avalando y contradiciendo. Lo siento y no me gusta hacerlo porque sé que son mis hijas y las amo, pero son las mismas abogadas que me piden esto”, habría escrito Icardi respecto a la polémica que se generó por su ausencia en el acto de sus hijas, en el cual una de ellas lo espero con una camiseta con su imagen para sorprenderlo.

Una de las hijas de Mauro Icardi esperando por él

“Si después contradigo órdenes, se me acusa de no respetar el laburo de ellas. Estoy cansado de que se me tilde de irresponsable o de mal padre, cuando lo que hago es tratar de seguir lo que me indican. No autoricé, nadie es mi vocera, ni mis abogadas”, continuó leyendo Ochoa las que podrían ser las palabras del santafesino.

“Fui padre de cinco chicos durante muchos años, incluso cuando su madre me los dejaba para verse con sus amantes en Argentina. Yo esto lo voy a decir públicamente pronto”, finalizó el conductor del streaming con una dura amenaza de Mauro Icardi a quien fue su esposa por una década, Wanda Nara.

Mauro Icardi intentaría salir ileso de los duros conflictos que enfrenta desde hace meses, pese a que las palabras que Pepe Ochoa compartió en Bondi no adelantan días de tranquilidad. Se espera que, en las próximas semanas, el comunicado del futbolista salga a la luz sea para acercar o alejar posiciones.

MVB