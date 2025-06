Juan José Campanella recordó qué sintió al ganar el Premio Oscar en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri para el ciclo +Caras (Caras TV). El prestigioso director argentino revivió el momento histórico en que su película El secreto de sus ojos fue galardonada como Mejor Película Extranjera en 2010, un hito que marcó un antes y un después en su carrera y en el cine nacional.

Argentina alcanzó su segundo Premio de la Academia gracias a la magistral adaptación que Campanella realizó de la novela "La pregunta de sus ojos" de Eduardo Sacheri. Con un elenco de lujo integrado por Ricardo Darín, Guillermo Francella y Soledad Villamil, la película fue ovacionada por la crítica internacional y marcó un antes y un después en la historia del cine argentino.

Juan José Campanella recordó qué sintió al ganar el Premio Oscar.

La noche en que "El secreto de sus ojos" hizo historia

"Era impensado un mes antes, después empezó a correr un runrún", contó Campanella sobre las expectativas en torno a la premiación. "Estaba 'Un profeta', que había ganado el premio a la Mejor Película de Europa, y 'La cinta blanca', que eran las favoritas", recordó.

"Yo en ese momento estaba haciendo unos capítulos de 'House', leía el diario de la industria y se estaba hablando de un 'dark horse', el caballo oscuro al que nadie le daba bola, era 'El secreto de sus ojos'". Así comenzó a crecer la expectativa entre el equipo.

Juan José Campanella en +Caras: "Era impensado un mes antes, después empezó a correr un runrún".

"Era una cosa de boca en boca, absolutamente. No era una película que se mandaba a todo el mundo, se estrenó después del Oscar. Más o menos estaba la posibilidad de que ganáramos", afirmó.

El conductor subrayó el impacto que tuvo el premio en el país: "La Argentina lo vivió como si fuera un Mundial. Fue hermoso". Y el director agregó con emoción: "Agradezco muchísimo el cariño que ha tenido la audiencia conmigo y mis películas. Me siento muy conectado con la sociedad argentina".

El Oscar en casa

Consultado por Maugeri sobre dónde guarda la estatuilla, Campanella respondió con naturalidad: "En mi casa, en una bibliotequita que tengo. Lo veo poco, me olvido. Ya pasaron quince años".

Respecto a la importancia que le da a los premios, fue claro: "Me importan los premios y a la vez no. Me gusta la competencia, soy competitivo. Es lindo estar nominado y ganar, son mimos que agradezco mucho. Pero si estoy nominado y lo pierdo, me olvido rápidamente".

"Parque Lezama" y el desafío de mantenerse vigente

Otro de los temas que se abordaron en la entrevista fue la longevidad de "Parque Lezama", la exitosa obra teatral protagonizada por Beto Brandoni y Eduardo Blanco, que lleva más de una década en cartel. La pieza, adaptada por Campanella a partir del texto original de Herb Gardner, se estrenó en 2013 y ya superó las 1200 funciones, cautivando a más de un millón de espectadores.

"En teatro, el actor es quien toma las riendas. Tiene que repetir noche a noche, y tanto Beto como Eduardo son muy regulares. Repetir bien, con variaciones lógicas", explicó Campanella.

Eduardo Blanco y Luis Brandoni en Parque Lezama.

Sobre el vínculo entre el público y la obra, reflexionó: "El público es el director de orquesta, te marca el ritmo, especialmente con las risas. Te marca si una función va más para el lado cómico que el emotivo".

"A veces ocurre que decimos: '¿qué pasa en esta función que no se están riendo tanto?' y al final el aplauso es igual y ves gente muy emocionada".

Como director, destacó la importancia de acompañar el proceso sin interferir en exceso: "Al principio voy todos los días hasta que la obra está a punto. Después trato de no ir todos los días. Corregir cuando noto una desviación, no un error o accidente de una función. Hay que evitar que se desvíe".

A 15 años de haber ganado el Premio Oscar, Juan José Campanella sigue siendo una figura clave del cine argentino. Con la misma pasión que lo impulsó desde sus inicios, el director rememoró con emoción lo que sintió en aquel momento único, destacando el valor simbólico que tuvo El secreto de sus ojos para la Argentina y la profunda conexión que aún mantiene con su público.