Juan José Campanella estudió otra carrera antes de dedicarse al cine y no te lo esperabas

En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Juan José Campanella sorprendió al revelar qué carrera estudió antes de dedicarse al cine. El reconocido director, guionista y productor argentino repasó sus inicios profesionales y compartió detalles poco conocidos de su camino hacia el séptimo arte.

Juan José Campanella antes de dedicarse al cine

“El cine me gustó siempre, no era del fútbol sino del cine. Había tres cines de barrio en Vicente López. Me encantaba, pero no lo concebía como un mundo en el que podía estar y menos aún vivir de esto”, aseguró.

Antes de convertirse en uno de los directores más prestigiosos del cine argentino, Campanella fue estudiante de ingeniería. Sin embargo, una película lo inspiró y lo hizo cambiar el rumbo: “Yo estudiaba ingeniería y empecé a querer hacer una peli en súper 8, como hobby. Cuando vi ‘Cantando en la lluvia’ me hizo querer hacer cine”.

Juan José Campanella en +Caras: “Cuando vi ‘Cantando en la lluvia’ me hizo querer hacer cine”.

El director de El secreto de sus ojos relató cómo sus primeras incursiones: “Me puse a estudiar cine de noche con el Grupo de Profesionales del Cine y uno de los profesores de montaje era montajista de Aries y me empecé a ratear de la carrera y me iba a trabajar con él. El montaje es mi oficio dentro del cine”.

Los comienzos en el cine de Juan José Campanella

Corría el año 1981 cuando Campanella consiguió su primer trabajo vinculado al cine profesional: un rol menor en el equipo de dirección de la película “Te rompo el rating”, de Aries Cinematográfica Argentina.

“Moria era excelente. Yo era el último orejón del tarro, no agarraba la pizarra ni loco”, recordó entre risas, mientras aparecía en pantalla una foto junto a Moria Casán y Alberto Olmedo. “Cuando vino Olmedo le pedí que me dejaran tomar la pizarra, quería la foto porque lo amaba. Tenía 21 años”.

Juan José Campanella a sus 21 años junto a Moria Casán y Alberto Olmedo.

Su primer largometraje lo dirigió con una cámara Super 8 junto a dos nombres que se volverían esenciales en su carrera: Eduardo Blanco y Fernando Castets. Se trató de “Victoria 392”, estrenada el 19 de octubre de 1984, y que tuvo como protagonista a Blanco.

Desde entonces, el trío Campanella–Blanco–Castets construyó una sociedad creativa sólida que dejó huella en el cine nacional con películas como El hijo de la novia y Luna de Avellaneda, verdaderos clásicos contemporáneos del cine argentino.

Con humildad y pasión, Juan José Campanella recordó sus comienzos en el mundo del cine, desde su etapa como estudiante de ingeniería hasta convertirse en un referente del séptimo arte.