Julieta Nair Calvo fue la invitada de este miércoles de +CARAS, programa conducido por Héctor Maugeri. A través de las pantalla de CARAS TV y Net TV de lunes a viernes, desde las 20:00 hs, los famosos hacen un recorrido por sus vidas.

El director de la Revista CARAS es una persona que conoce todo sobre el mundo del espectáculo nacional y extranjero, por lo que puede realizar consultas de todo tipo frente a la celebridad que tenga en frente. En este caso, indagó acerca de cómo es la relación entre la cantante y su pareja.

Julieta esbozó una gran sonrisa y respondió: "Desde que estoy con él siento que soy mejor. En el sentido de que me hago más preguntas, siento que antes de estar con él estaba muy cómoda y no me cuestionaba tanto, Estaba en mi mundo".

Posteriormente, profundizó en la cuestión y continuó con halagos hacia su pareja: "Fue como un sacudón. Es una persona muy curiosa, muy culta. Estudió filosofía, no se conforma. Se hace preguntas todo el tiempo y eso me despierta un amor y una admiración muy grande".

Julieta Nair Calvo.

Las parejas siempre vienen a ser un complemento de la persona, a enseñar y también aprender. Porque de eso se trata, Julieta siguió con los elogios al padre de Valentino y manifestó: "Aprendo de él todo los días. Es un padrazo".

Julieta Nair Calvo y la admiración hacia su pareja, Andrés Rolando

La cantante y actriz, que trabajó durante varios años en Disney, estuvo dispuesta a contestar todos los interrogantes propuestos por Héctor Maugeri, conductor de +CARAS que se transmite por CARAS TV y Net TV.

Julieta Nair Calvo se encuentra totalmente enamorada de Andrés Rolando, su novio y padre de su hijo, por lo que remarcó. "Sin admiración es muy difícil sostener algo durante mucho tiempo. Uno puede tener una fascinación con alguien y puede decir que se enamoró de alguien".

Julieta Nair Calvo y Héctor Maugeri.

"Él dice que me admira, le encanta lo que yo hago, Siempre me dice que soy la número uno, pero eso es algo que nos decimos todas las parejas", soltó entre carcajadas que reflejan puro amor y alegría por tener a alguien tan bueno a su lado.

Por último, Julieta destacó en la pantalla de CARAS TV y Net TV: "Viene a verme en todo. Yo le muestro y confío mucho en su mirada. Nos admiramos y me parece que eso es algo es muy importante. Nos incentivamos a que el otro siga desarrollando su profesión".

BL