Guillermo Andino y Carolina Prat, una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, fueron los invitados de +Caras este martes por la noche. Durante la entrevista con Héctor Maugeri, conductor del ciclo transmitido por Caras TV y Net TV, la pareja relató los comienzos de su historia de amor y contó la especial conexión que tuvieron al conocerse.

La pareja está celebrando sus 24 años de amor. Se conocieron en 1995, cuando una casualidad universitaria llevó a Carolina a los estudios de Canal 9, donde Guillermo trabajaba. En ese entonces, ella tenía 21 años y estudiaba arquitectura; fue a hacer un trabajo sobre la construcción del edificio. Andino era uno de los conductores de Nuevediario. Fueron aquellos pasillos los que atestiguaron su primer encuentro y la primera conversación entre Guillermo y Carolina.

Guillermo Andino y Carolina Prat junto a Héctor Maugeri en el living de +Caras

“Lo conocía a Guillermo por mi abuela, que amaba a Ramón Andino. Cuando me crucé con él, sentí que venía de otras vidas. Yo sentí que había algo más que conocía de él, sin conocerlo”, relató Prat, quien actualmente está por finalizar su carrera de Arquitectura en la UBA y ejerce como diseñadora y artista plástica.

Por su parte, Guille, emocionado como si hubiese sido ayer, recordó: “Yo pensé que Caro venía por algún casting de alguna telenovela y en realidad venía como estudiante. Empecé a pensar: ‘¿Y si no se queda?’, entonces me empezó a latir el corazón fuerte. Antes de entrar a producir un programa, salí al palier del viejo Canal 9, le hablé y comenzamos a charlar. Le dije: ‘¿Querés conocer el canal?’ y ella me esperó”.

“Él era un galán, una especie de Luis Miguel. Pero a mí no me afectaba. Yo les sacaba fotos con las fans”, respondió Prat cuando Maugeri le preguntó si era celosa, dado que en aquel momento Andino, un joven conductor, despertaba la atracción de muchas mujeres.

La pareja se casó por civil el 12 de abril del 2000 y coronaron su relación firmando la libreta en el Registro Civil. El 14 de abril marcharon hacia el altar de la iglesia San Martín de Tours, para terminar en el Hotel Alvear con una inolvidable fiesta. Casados, decidieron formar una familia y juntos tienen tres hijos: Sofía, Victoria y el más chico del clan, Ramón, quien lleva el nombre en honor al padre de Guillermo.

MDP