Laura Esquivel le responde al hate que recibe en redes: qué dijo

La reconocida actriz y cantante Laura Esquivel se sentó en el living de +Caras (Caras TV) para una charla íntima con Héctor Maugeri. Además de repasar su carrera artística, reflexionó sobre el impacto emocional que ha tenido la exposición pública en el mundo del espectáculo y la actriz de Patito Feo expresó su malestar con los haters que atacan en las redes sociales.

A sus 30 años y con una carrera artística exitosa, Laura Esquivel habló abiertamente del ataque que sufre en redes sociales donde un grupo de odiadores le lanzan comentarios negativos sobre su cuerpo o la ropa que usa. “Es difícil todo el tema de las críticas y las opiniones, no solo sobre el cuerpo”, expresó la artista mientras conversaba con Maugeri sobre su último trabajo discográfico.

Cuando Maugeri le preguntó específicamente qué tipo de comentarios había recibido, la cantante reveló que este año, tras compartir un video en redes sociales bailando, fue blanco de críticas tanto de hombres como de mujeres. “Subí un video bailando y me dijeron de todo: que estaba gorda, que por qué usaba esas botas, que no iban con lo que tenía puesto”, contó la actriz.

Cómo enfrenta Laura Esquivel los comentarios negativos

Ante la pregunta de Maugeri sobre cómo lidia con esa "catarata de malos comentarios", la ex Patito Feo respondió: “Mi opinión es que vos usá lo que quieras mientras te sientas bien y feliz”. El presentador también acotó: “A vos te salvó el arte” y la actriz asintió con firmeza.

Laura Esquivel en +Caras.

“Me parece que en las casas argentinas pasa mucho el comentario sobre el otro, sobre la edad, el cuerpo o la salud. Si empezamos a cortar esos comentarios en nuestro entorno cercano, podemos ayudar a educar el afuera”, propuso la actriz.

Con una actitud firme y resiliente, Laura Esquivel cerró su reflexión diciendo: “Yo ya me respeto y me amo tal cual soy, porque hice un trabajo grande conmigo. No tenés que definirte como el resto te define, sino como vos te sentís”.

MDP