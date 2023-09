Laura Esquivel revela su lucha contra la salud mental durante "Patito Feo"

Laura Esquivel, conocida por su papel en la exitosa serie "Patito Feo", compartió detalles íntimos sobre su lucha contra la salud mental. A pesar del estrellato y la fama que alcanzó en su juventud, Esquivel comentó que enfrentó trastornos de ansiedad y depresión.

La serie "Patito Feo" llevó a la actriz a la cima de la fama y la convirtió en un ícono para los jóvenes en todo el mundo. Sin embargo, el lado oscuro de la exposición y el éxito llegó rápidamente. "Estaba cumpliendo mi sueño, pero ningún niño, ningún adolescente, preadolescente, está preparado, ni tiene las herramientas para tanta exposición. Más allá de que yo tengo una familia mega presente" expresó Laura.

Laura Esquivel

La dura infancia de Laura Esquivel

Al terminar la secundaria, Laura Esquivel enfrentó uno de los momentos más difíciles para ella. A pesar de su éxito en la serie, Esquivel se sintió abrumada por la falta de estabilidad en su vida. Ella explicó: "Siempre sentí la necesidad de tener algo fijo, esta cosa del altibajo del trabajo artístico que un día trabajás, un día no, un día te va bien, un día te va mal. No quería eso para mi vida. Sentía que era emocionalmente muy pesado de manejar".

Laura Esquivel en Patito Feo

Este período de inestabilidad emocional llevó a Laura a enfrentar problemas de salud mental, incluido un trastorno de ansiedad y depresión. A pesar de que buscó ayuda a través de la terapia, luchó en silencio durante mucho tiempo. "Estaba sola adentro mío. No podía comunicar ni siquiera a mis papás lo que me pasaba. Lo pude entender recién 10 años después de esta adolescencia, a mis 23, 24 quizás. Con terapia. Mi actual terapeuta me ayudó muchísimo a sanar y a entender" comentó la actriz.

P.C