La nueva vida de "Patito Feo": Laura Esquivel estudia Fonoaudiología y da clases de técnica vocal

Laura Esquivel, que cuenta con una extensa carrera en el mundo artístico y es reconocida por su exitoso protagónico en Patito feo, está a la espera del estreno de la serie de Amazon Prime Video, "Maradona Sueño bendito", donde interpretó a Claudia Villafañe de joven. Sin embargo, su vida tomó un nuevo rumbo que poco tiene que ver con el mundo de la actuación: está cursando la carrera de Fonoaudiología en la Universidad del Museo Social Argentino.



En diálogo con la revista Pronto, la actriz de 26 años contó: "Estoy en un momento de mucho estudio. El año pasado me recibí de maestra de técnica vocal. Estudié durante dos años y medio en Escuela Mitra, que es una escuela de formación artística, especialmente de técnica vocal. La cabeza de la escuela es Mirta Arrúa Lichi, que es mi maestra junto a otros profesores".

Laura Esquivel, feliz tras graduarse de técnica vocal.

Según asegura dicha publicación, Laura Esquivel se recibió de maestra de técnica vocal y continúa ligada a la tecnicatura que siguió: "Estoy dando las clases online de técnica vocal desde mi casa; tengo mis primeros alumnos que me hacen muy feliz y a la vez estoy estudiando Fonoaudiología. Voy rindiendo de a poco las materias, con mucha pasión y siempre metiéndome de lleno en lo que emprendo. Decidí dividir en dos mi cuenta de Instagram: en @laura_esquivel comparto cosas más personales y en @lauraesquivelclasesdecanto va todo lo referido a las clases que estoy dando. Ahí de a poco voy poniendo info y estoy en contacto con quienes se interesen con el tema del canto, la voz y la salud", detalló.

Laura Esquivel se refirió a la serie de Maradona y el desafío de darle vida a Claudia Villafañe

"Lo último que hice en tele es la serie de Maradona, que aun no se estrenó y se llama Maradona Sueño bendito. Se presentó el teaser hace poquito y allí interpreté a Claudia Villafañe de joven. Más info no puedo dar por confidencialidad así que espero que salga prontito así lo ven y puedo hablar más", le contó la actriz a Pronto.

Semanas atrás, la joven se había referido a las críticas que recibió tras sumarse al proyecto que se centrará en la vida del Diez: "Respecto de las críticas del público, el periodismo y la familia del mundo Maradona, ya hice un gran trabajo con la dirección y ofrezco lo mejor que tengo. Obviamente que uno lo quiere hacer espectacular y que nadie se enoje, pero es difícil. Trato de ver todo lo bueno que hay".



Laura Esquivel.

Además, explicó que cuando se estrene la producción no estará pendiente de las redes para no bajonearse, ni leer cosas que no tiene que leer. "En realidad no me tiene que sumar ni restar (las críticas) porque yo estoy trabajando para un proyecto muy grande, a nivel mundial", dijo Esquivel.

"Si fuera una producción mía que yo estoy a cargo de todo, tendría que asumir las responsabilidades. Yo estoy relajada y no me pienso poner cargas que me puse en otros momentos con otros trabajos. Estoy en un momento de relajación y de hacerlo lo mejor posible", finalizó Laura Esquivel.

Laura Esquivel y su relación con Thelma Fardín tras la denuncia de violación contra Juan Darthés

En octubre del año pasado, Laura Esquivel habló de su relación con Thelma Fardín tras la denuncia realizada en diciembre de 2018 contra Juan Darthés por violación.

“Hace unos meses, desde que empezó todo que no nos escribimos con Thelmi. Estamos siempre en contacto. Nos escribimos cuando pasó todo para brindarle mi apoyo. Ya es un tema que pasó hace bastante. Mi mente lo fue madurando y fue tratando de entender un poquito lo que pasó. En ese momento, cuando recién lo había contado, fue un shock tremendo, algo totalmente inimaginable y no me caía la ficha, ahora mi mente está más tranquila“, sostuvo la actriz, quien además exigió justicia.



Laura Esquivel personificada como Patito Feo.

Luego, Laura Esquivel agregó: “Estoy esperando que se pueda hacer Justicia. Es lo más importante de todos los casos inmensos que hay en violencia de género. Tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre. Que la Justicia actúe y que se pueda ir resolviendo“.



“Cuando Thelma denunció a Juan Darthés, lo primero que hice fue hablar con mi mamá. No lo puedo creer me decía. No lo podíamos creer ninguna de las dos. Nosotras ni nadie lo podía creer. Eso es lo dificil. Cuando tenés a una persona que la conoces de una manera y te enteras otra cosa que no es menor”, dijo sobre su reacción en aquel momento.

Laura Esquivel y su trabajo con Juan Darthés en “Patito Feo”

En ese entonces, la joven fue consultada por su experiencia laboral con el actor denunciado en la época de “Patito Feo”: “Mi impresión de Darthés era la mejor y todos teníamos buena relación“, sostuvo al respecto.

Y cerró: “Es algo que te excede. Viste cuando decís ´Cómo puede ser´. No me caía la ficha en ese momento. Fue bastante fuerte para todos en ese sentido“.