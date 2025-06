Linda Peretz, reconocida actriz argentina y presidenta de la Casa del Teatro, contó cómo enfrenta la vida a los 83 años en una entrevista exclusiva con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV). Con el estilo frontal que la caracteriza, habló sin tabúes sobre el paso del tiempo, sus hábitos de bienestar y su deseo de seguir viviendo con intensidad.

Lejos de esconder su edad, la reconocida actriz, recordada por su papel en el éxito de los años 90 "La flaca escopeta", la abraza con naturalidad y determinación. “Sí, soy una mujer de 83 años, pero porque nací en el año 1942, o sea, las matemáticas son exactas. Pero tengo tanto por vivir”, expresó.

Linda Peretz en +Caras: “Sí, soy una mujer de 83 años, pero tengo tanto por vivir”.

A través de sus redes sociales, Linda se mantiene activa y comparte desde fotos actuales hasta recuerdos de su extensa carrera. Pero más allá de las imágenes, lo que destaca es su vitalidad. En este aspecto, Maugeri elogió el estado físico de Peretz, y ella reveló cuál es su fórmula para mantenerse activa: “Yo cuido mi cuerpo, mi alma y mi mente, pero mi cuerpo me da placer ejercitarlo. Hago gimnasia, hago meditación. Yo hago todo lo que me venga bien para que me haga bien a la vida, porque quiero salir a la vida. No tengo mucho tiempo ya para joder en la vida, por lo cual aprovecho cada segundo, cada momento, el aquí y el ahora”.

Con humor, relató que a veces piensa en quedarse en la cama todo el día, pero que esos planes duran poco. “Me levanto, hago un salto y voy. Voy al gym, camino, me voy. Mirá, elegí un gimnasio lejos de mi casa, a propósito, para ir caminando”, contó entre risas.

La reinvención constante y el amor por la vida

A pesar de la pérdida de sus seres queridos —sus padres y sus dos hermanos, incluido su hermano mellizo—, Peretz asegura que no se deja vencer por la tristeza. “Mis dos hermanos ya desaparecieron, mi hermano mellizo… ya no está. Mi hermano mayor tampoco. Mi mamá y mi papá tampoco están en este plano, por lo cual estoy primigeniamente sola”.

Sin embargo, encuentra fuerza en los afectos presentes. “Bueno, pero tengo otros amores. Tengo un hijo extraordinario”, dijo con orgullo sobre Tomás Rottemberg, su hijo fruto de la relación con el empresario teatral Carlos Rottemberg.

Consciente de que muchas personas a su edad pueden atravesar momentos difíciles, la actriz dejó un mensaje de resiliencia: “Sí, mirá, yo supe estar deprimida. Pude estar deprimida varias veces, así metida para dentro y con alguna cosita en el interior de mi cuerpo que no me dejaba manifestar... muchas cosas negativas. Pero yo trato de construir de eso, salir de los escombros y reconstruir mi vida”.

Linda Peretz en +Caras: "No tengo mucho tiempo ya para joder en la vida".

Su filosofía se basa en la reinvención constante. “Yo me reinvento permanentemente, Héctor, porque es así. Porque creo que si estoy acá en este plano y creo en Dios, y creo en la vida y en el universo, y que todo es consecuencia, causa y efecto, uno tiene que trabajar para que el resultado sea bueno”.

Y aclaró que cuando habla de trabajo, no se refiere solo al laboral. “Trabajar interiormente también, creerse cosas, inventarse cosas. Uno se inventa. Como yo soy actriz, no me cuesta mucho inventarme cosas: me hago la nena, me hago la adolescente, y a mí no me importa nada de nada de nada de nada”, expresó con picardía.

A través de esta entrevista íntima con Héctor Maugeri, Linda Peretz contó cómo enfrenta la vida a los 83 años. La actriz demuestra que la edad es apenas un número cuando se vive con conciencia, energía y compromiso con uno mismo.