El empresario y productor teatral Carlos Rottemberg pasó por el estudio de Caras TV para conversar con Héctor Maugeri, conductor de +Caras, sobre su carrera y reveló cómo nació su amor por la cultura, especialmente por el teatro.

Carlos Rottemberg, de 67 años, es un empresario teatral argentino que, junto a su hijo Tomás, dirige una importante empresa de salas teatrales de Argentina. Actualmente, celebra sus 50 años trabajando en el mundo del espectáculo y es un apasionado del arte y de la cultura teatral.

Carlos y Tomás Rottemberg en los estudios de Caras TV

Haciendo un repaso de su historia, contó que desde muy temprana edad se interesó por el cine, y en su adolescencia exhibía películas en cumpleaños infantiles. El propietario del teatro Liceo, el más antiguo de América Latina, se define así: “Yo soy antes espectador que empresario teatral”.

“¿Qué es el teatro para vos?”, le consultó el conductor de +Caras. Rottemberg expresó: “El teatro le hace bien a la gente, me hizo bien el teatro a mí, insisto, como espectador primero. Trabajo en él, me desarrollé con él y vivo de y con él”. Y agregó: “El teatro es una excelente pata de la cultura. Todos tenemos alguna escena, frase o concepto del teatro que nos sirvió para recordarlo después y en otra situación de la vida”.

Carlos Rottemberg y Héctor Maugeri

Rottemberg también reflexionó sobre la calidad actoral: “Muchas veces me preguntaron la diferencia entre un buen actor o actriz y un mal actor o actriz. Un mal actor te puede engañar los primeros 10 minutos, pero bancarte una hora y media siendo malo y sin red, es muy difícil. En el teatro no tenés red, no te cubre la tecnología, no es como en la tele. Yo soy un gran admirador de los actores”.

Luego, acerca de sus inicios y su amor por el cine, relató: “Íbamos al cine y yo, en lugar de mirar la pantalla, miraba al público para entender por qué iban. Mis padres me llevaron al médico para ver qué me pasaba”. Como ejemplo de lo que marcó su vocación, explicó: “No discutía el elefantito volador, pero me interesaba por qué la gente elegía ver a ese elefantito volar”.

Carlos Rottemberg de jóven ya tenía definida su vocación

Además, habló acerca de su trayectoria: “Estoy cumpliendo 50 años haciendo esto, empecé a los 17 y nunca sentí que trabajé”.

Por último, Rottemberg reflexionó sobre el éxito: “Nunca escondí mi anhelo por el éxito, aunque sea políticamente incorrecto decirlo. Para mí, el éxito no es económico. Éxito es presentar un espectáculo y que la mayor cantidad de gente quiera verlo”.

MDP