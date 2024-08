Marilina Ross revela cómo vivió el dramático momento en el que tuvo que exiliar

En una nueva emisión de +CARAS, Héctor Maugeri tuvo el privilegio de entrevistar a la cantautora y actriz argentina Marilina Ross. Durante el emotivo encuentro, la artista recorrió su vida y obra, y compartió cómo vivió el dramático momento en el que se vio obligada a exiliarse.

Con sus 81 años, Marilina Ross ha dejado una huella imborrable en la cultura argentina. Sus destacadas actuaciones en teatro, televisión y cine, junto con su profunda interpretación, le han valido numerosos premios tanto a nivel nacional como internacional. Durante la última dictadura en Argentina, Marilina fue prohibida y forzada a exiliarse en España, una experiencia dolorosa que, sin embargo, le dejó grandes aprendizajes.

El drama familiar que vivió Marilina Ross mientras estaba en el exilio

En 1982, la Guerra de Malvinas suscita el rechazo hacia todo lo anglosajón y abre las puertas para que la música nacional tuviera una difusión inusitada en todos los medios. Fue en ese contexto que Marilina Ross pudo regresar al país y con su manía de transformar en canciones sus sentimientos, incluso los dolorosos, trajo consigo un álbum. Con "Soles" (1982) la actriz y cantautora dejó atrás el exilio, volvió a comunicarse con el público local que tanto la extrañaba y superó el dolor de aquellos años difíciles.

Uno de los momentos más conmovedores de su exilio fue el drama familiar que vivió mientras estaba en España. “Cuando recibí la carta de papá estando en España, me acababa de enterar de que él tenía cáncer, y yo no podía volver. Él me dijo: ‘Quédate tranquila porque yo no voy a partir hasta verte de nuevo en televisión’”, relató Marilina luego de ver y escuchar “Como mis padres”, una canción que cuenta la historia de sus padres y también la de ella.

Marilina Ross en +CARAS

Cumpliendo su promesa, su padre la esperó, y tiempo después, tras verla en concierto, partió. “No sé cómo hice para cantar en ese momento”, confesó emocionada sobre aquel emotivo momento.

