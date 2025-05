En su visita a +Caras, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri en Caras TV, Alejandro Wiebe —más conocido como Marley— presentó por primera vez en televisión a su hija Milenka y compartió detalles íntimos de su vida personal. Entre anécdotas familiares y reflexiones sobre la paternidad, el conductor sorprendió al revelar por qué lo llaman “Marley”, un apodo que terminó convirtiéndose en su nombre artístico y lo acompaña desde hace más de tres décadas.

La historia detrás de su apodo

“Hace años que no lo cuento”, comenzó diciendo, con una sonrisa nostálgica. Y así relató cómo, con solo 19 años, se metió por primera vez en el mundo de la televisión.

“Terminé el secundario y quería estar en la tele. Había ido a un casting para Pelito y después me presenté en Canal 13, donde estaba Fax, con Nicolás Repetto como conductor. Les dije que acababa de hacer unos videos en Inglaterra que estaban buenos para la tele. Me invitaron y cuando Nico lo vio, le caí simpático”, recordó. “Me preguntó: ‘¿Qué sabés de cine?’. Yo le dije: ‘Sé mucho’, porque tenía una colección de revistas y le empecé a contar cosas”.

Marley presentó a Milenka en +Caras.

La entrevista fue un éxito y lo convocaron para salir al aire. Pero antes de su debut, una productora le preguntó su nombre completo. “Dije: Alejandro Wiebe, que se pronuncia ‘vive’ porque es alemán”, explicó. Fue entonces cuando, de manera casual, Nicolás Repetto hizo la conexión con la famosa frase “Marley vive” y lanzó: “Acá estamos con Alejandro vive... Marley también”. Desde ese momento, el apodo quedó sellado.

“Tenía 19 años y de ahí no me lo saqué más. Nicolás Repetto me empezó a decir 'Marley' y me quedó hasta el día de hoy”, contó entre risas. Incluso, recordó un encuentro muy especial con uno de los hijos del ícono del reggae: “Una vez me encontré con el hijo de Bob Marley, le hice una nota y le dije: ‘Somos casi hermanos, porque tengo mi nombre artístico por tu papá’”.

Marley y la paternidad

A lo largo de la entrevista, también habló de su presente familiar. A cuatro meses del nacimiento de Milenka, Marley compartió cómo cambió su vida con la llegada de una nueva integrante a la familia: “Es una santa, duerme muchísimo. A diferencia de Mirko, que dormía apenas 90 minutos, Milenka duerme 11 horas y media de corrido”.

Disfrutando de la paternidad, Marley asegura que esta segunda experiencia lo encuentra más relajado: “Ya sé lo que viene, puedo disfrutar más. Con Mirko me pasó todo tan rápido”.