Seguida por casi un millón de personas en Instagram, Marta Fort se posiciona como una de las influencers de moda más destacadas de las nuevas generaciones. La heredera de la emblemática empresa de chocolates y golosinas, de 21 años, cosechó el mismo cariño que su padre, Ricardo. Por esta razón, sus posteos reúnen miles de "likes" y sus looks logran marcar tendencia.

El look invernal y súper canchero de Marta Fort

Dueña de una estética moderna y audaz, Marta Fort marca el pulso de la moda urbana entre los más jóvenes. En esta oportunidad, mostró una propuesta canchera con prendas básicas y abrigadas para sobrellevar el frío invernal que hace en el país por estos días.

A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió un video de su "get ready with me" y escribió: "No sabes si me estoy yendo a esquiar o a la calle". Su mensaje con tono irónico y mucho humor hace referencia al look que eligió para estar al aire libre y no sentir las bajas temperaturas.

Martita Fort

En su publicación, Martita se mostró con un catsuit térmico en color negro y ceñido al cuerpo, que tiene botones y escote en V, y una campera puffer en el mismo color. Para completar su estilismo, sumó unas botas acharoladas con plataforma. Así, la influencer se preparó para afrontar de la mejor manera una jornada fría.

Lejos de armar un outfit con capas y pensar qué colores combinar en este invierno, Marta Fort apostó por una propuesta monocromática y de estética athleisure con tan sólo dos prendas.

Martita Fort

La primera, también conocida como mono o enterizo, es un comodín que se adapta fácilmente a cualquier look y aporta un aire futurista. Además, al ser térmico ayuda a mantener el calor corporal en días fríos. La segunda es un abrigo trendy esta temporada y el nuevo "must have" en el armario ya que brinda un estilo urbano, ideal para outfits comfy y casuales.

Como beauty look, Martita lució un cabello suelto y maquillaje natural, dejando así el protagonismo absoluto a su atuendo total black.

De manera audaz y muy fashionista, Marta Fort mostró la prenda comodín para enfrentar las bajas temperaturas con un look canchero y cautivó a sus miles de seguidores.