Marta Fort y Felipe Fort son hermanos que siempre se han mostrado muy cómplices antes las cámaras de la prensa. Los hijos del comandante Ricardo Fort poseen unas de las fortunas más importantes del país, además, de ser accionistas de una de las empresas más destacadas, como lo es la fábrica de chocolates del mismo apellido.

Actualmente se están preparando para desempeñar un rol clave dentro de la compañía familiar. Tanto Felipe se le ha visto estudiando estrategias de negocios y Marta, muy cercana a la fábrica, conociendo cómo son los movimientos del mundo del chocolate. Pero lejos de los compromisos heredados de su padre, son jóvenes que se enamoran.

Marta Fort.

Recientemente visitaron el canal de streaming "Olga" y, estuvieron en el programa "Soñé que volaba" junto a Migue Granados. Allí el conductor aprovechó la oportunidad para preguntarles sobre su vida amorosa.

El polémico comentario de Marta Fort sobre la novia de Felipe Fort

Marta Fort reveló que no estaba de novia, pero Felipe Fort confesó que salía con una chica que no es conocida por los medios de comunicación. Ante lo desclasificado por el joven, Migue indagó más y consultó cómo se conoció con la afortunada. Tras esto, el influencer detalló que fue por Instagram y que ella le escribió primero con un "hola".

Tras lo recordado por su hermano, Marta Fort entre risas pero también picante, fulminó a su cuñada: "Puta, pero no tarada", aseguró, dejando entrever que tal vez la novia de Felipe Fort se acercó a él por la fortuna que él tiene. "Qué linda la metáfora", expresó Migue Granados intentando cortar la tensión.

El comentario de Marta Fort despertó las especulaciones entre los fanáticos de ambos, quienes se preguntan si hay una mala relación entre ella y la pareja de su hermano.

Quién es la novia de Felipe Fort

En noviembre de 2022, Felipe Fort optó por hacer oficial su romance con Priscila Godoy, una joven figura del modelaje de su misma edad. La cita que hizo pública su relación consistió en disfrutar una película de terror, mientras estaban a los besos y muy cariñosos.

Felipe Fort y su novia.

En otras publicaciones, se ha observado como Felipe Fort vive esta historia de amor. Fotografías tocando piano y hasta abrazados en un ascensor son partes de los registros de la parejita.

