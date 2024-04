Martín Bossi, en +Caras, contó por primera vez la anécdota que lo vincula con Caras

Martín Bossi, actor y humorista, compartió con Héctor Maugeri, en +Caras, una íntima anécdota de su vida que lo vincula con la Revista Caras. A pesar de su éxito actual, su trayectoria estuvo marcada por desafíos y obstáculos que comenzaron en su difícil juventud tras la pérdida de su padre, y con los cuestionamientos a su voluntad de ser actor.

El fallecimiento de su padre cuando Martín Bossi era un adolescente de 17 años, dejó una profunda marca en su vida. Su padre, Carlos, luchaba contra el cáncer de páncreas, y su partida repentina lo llevó a enfrentar responsabilidades inesperadas con su familia y a construir un camino profesional que le permitiera ayudar a sus seres queridos económicamente.

El vínculo de Martín Bossi con la Revista Caras

Cuando recibió la noticia del grave estado de su padre, Martín, abrumado por la situación, afrontó la tragedia de una manera inusual. "No sabía qué hacer. Dicen que, en estado de shock, comía unas galletitas y leía la Revista Caras mientras mi papá agonizaba", relató Bossi durante la entrevista.

Martín Bossi junto a Héctor Maugeri

Su comportamiento se volvió en anécdota familiar debido a que, durante algún tiempo, su madre, Nélida, también conocida como Kela, le recriminó por haber actuado de esta forma. "No lo olvido más. De todo lo que sucedía a mi alrededor, me quedó grabado lo de las galletitas y el logo de la Revista Caras", expresó Bossi y, reflexionando sobre aquel difícil momento de su vida, agrega que “con 17 años no podía soportar la situación. Evadí como pude la situación”.

Martín Bossi sosteniendo el emblema de +Caras

Años después, esta historia cobró relevancia nuevamente cuando Martín fue contactado para aparecer en la portada de la Revista Caras que había sido testigo de aquel momento tan íntimo y doloroso en su vida. Al compartir esta experiencia con su madre, ella le preguntó si se acordaba de la Revista en ese momento crucial: “¿Te acordas de lo que hiciste cuando eras chico con esta revista?”.

En medio de esta dolorosa experiencia, surge una anécdota que Bossi se atrevió a contar por primera vez durante la entrevista con Héctor Maugeri en +Caras y que lo conecta con la emblemática Revista Caras.

MDP