En la última edición de +Caras, Héctor Maugeri entrevistó a un invitado especial y amigo de la casa: Martín Roig, el arquitecto detrás de la estética que define el programa. Durante la charla íntima, el aclamado escenógrafo compartió su visión artística, reveló detalles del proceso que aplica en su trabajo y los secretos detrás de su rol como ambientador.

Martín Roig en el living de +Caras

Las ambientaciones que realiza Martín Roig son reconocidas en toda la región, por eso es elegido por personalidades como Susana Giménez y la reina Máxima de Holanda. Cuando describe su función, destaca: “Soy el guardián de nuestra estética. Tengo una función visual, pero nada de esto se logra sin una base técnica sólida. Creo en el trabajo en equipo, no hay otra manera de hacerlo”.

Para el escenógrafo de +Caras, el trabajo en eventos tiene sus propias exigencias. “Pepe Cibrián me dijo una vez que en el teatro no hay democracia. Y en los eventos tampoco, pero no es porque alguien sea más importante sino que hay funciones muy concretas”, explica.

A diferencia del teatro, en los eventos no hay ensayo, y solo se tiene una oportunidad para que todo salga perfecto. “La novia se casa una vez. Nosotros tenemos one shot. El problema en un evento es cuando un invitado lo percibe, ahí la cosa es seria”, agregó.

Una carrera marcada por grandes eventos y humildad

Cuando Maugeri le consulta por su éxito, Martín Roig señala que lo eligen por su autenticidad: “La gente cree en lo que uno cree, y soy alguien que cree profundamente en lo que hace. No soy un buen vendedor, soy es una persona muy segura de lo que hace”.

Por otra parte, confiesa que a veces su profesión es difícil de explicar. “Mis amigos del colegio no entienden y me dicen que los invite a un evento. No soy organizador de eventos, soy el ambientador”, aclara.

Momento Megacistin

En el segmento especial “Megacistin” de la entrevista, Héctor Maugeri le preguntó cuál fue el momento clave de su carrera. Martín Roig reflexionó: “La carrera es una cosa que respira, tuvo muchos momentos. Tengo la suerte de no tener, absolutamente, una célula cholula en mi cuerpo. Para mi, todos mis clientes son iguales y para todos me deslomo con muchísimo cariño. Quizás por ser hijo de un cirujano, que cuando tiene una rodilla para operar es lo mismo si es de un jugador de fútbol que vale millones o de una persona cualquiera”.

Con eventos emblemáticos en su haber, como el G-20, la famosa fiesta en Marruecos y la reapertura del Teatro Colón, Martín Roig asegura que afronta cada trabajo con la misma pasión. “La carrera va ocurriendo, yo siempre estoy en mi eje”, concluye el prestigioso ambientador.