En la última edición de +Caras, Héctor Maugeri entrevistó a un invitado muy especial y amigo de la casa: Martín Roig, el arquitecto detrás de la estética que define al programa. Durante una charla íntima, el destacado escenógrafo compartió detalles sobre su visión y el enfoque que aplica en su trabajo.

Una trayectoria marcada por la pasión y la elegancia

Martín Roig ha sido parte fundamental de la construcción de +Caras desde sus inicios y es reconocido como uno de los decoradores más destacados de Argentina. Figuras como Máxima Zorreguieta y algunos de los empresarios más prestigiosos del país lo han convocado para crear escenarios que reflejen su identidad. Además, Roig es pianista concertista, y considera al piano como su confidente, una pasión que complementa su amor por la ambientación y el diseño.

Martín Roig en +Caras.

En cuanto a su estilo, Roig describe: “El estilo es una serie de decisiones. El mío es teatral, escénico, bastante dark y con un gran nivel de detalle”.

Cuando Maugeri le preguntó si consideraba lujosas sus decoraciones, Roig respondió: “El lujo no está asociado al dinero. Uno puede vivir lujosamente con una economía no exagerada. Para mí, el lujo es la libertad, tener tiempo, lo que no podemos comprar. Es un bien no renovable, y con los años lo empecé a valorar mucho más”.

El escenógrafo de +Caras admite que su perspectiva ha cambiado y que el tiempo es uno de sus bienes más preciados. “El tiempo se nos acaba. Para mí, ahora vale mucho. Empiezo a valorar cosas que antes sobraban”, reflexionó.

En sintonía, comentó que aplica el criterio a la hora de elegir proyectos, Martín Roig explicó: “Tomo los trabajos que me interesan, me relaciono con las cosas que me interesan. Como todos, tengo que trabajar para vivir, pero elijo y me concentro en lo que me hace bien”.