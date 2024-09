Las Trillizas de Oro son un ícono emblemático de la cultura popular argentina y fueron las invitadas especiales en la última edición de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri para Caras TV. Durante la íntima conversación, las tres hermanas compartieron los momentos más significativos de su vida y recordaron su gira con Julio Iglesias, donde revelaron todos los detalles de esa experiencia única.

La gira internacional de Las Trillizas de Oro con Julio Iglesias

María Emilia, María Eugenia y María Laura han sido una de las mayores sensaciones en el mundo del espectáculo, no solo en Argentina sino también a nivel internacional. Sus trabajos como actrices, modelos y presentadoras dejaron una marca indeleble, especialmente por su increíble parecido físico que siempre captó la atención. A los 17 años, las trillizas fueron contratadas por Julio Iglesias, el reconocido cantante español, como coristas para una gira mundial que se extendió durante dos años.

Las Trillizas de Oro y Julio Iglesias

Esta gran oportunidad les permitió iniciar su carrera profesional junto a un artista de renombre internacional. Su debut se produjo en un recital en Caracas, Venezuela, en 1978, y la gira culminó un año después en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, Estados Unidos.

El amor no correspondido de Julio Iglesias con la trilliza María Laura

Durante la entrevista, al rememorar esta inolvidable gira, Maugeri preguntó con picardía si hubo algún romance entre ellas y el cantante. María Laura reveló un secreto a voces, asegurando: “Julio Iglesias tenía un crush conmigo, pero yo no tenía nada que ver con él”.

Su hermana María Eugenia aseguró que, aunque eran trillizas, Julio Iglesias las diferenciaba claramente: “Al segundo día ya nos reconoció. Ya sabía quién era Laura, Emilia y Eugenia”.

Julio Iglesias y las Trillizas de Oro en el Orange Bowl de Miami, Estados Unidos

A pesar de que en ese momento Julio Iglesias tenía 37 años y las trillizas solo 18, el cantante mostró un interés especial por María Laura. “Era un bombón, pero nosotras éramos chicas y nos gustaba otro tipo de hombre. Para nosotras, en esa época, él era un señor grande”, comentó María Emilia, recordando cómo el cantante lanzaba rosas a su hermana.

Cuando Maugeri preguntó si había algo más entre Julio Iglesias y María Laura, ella fue tajante: “Nunca pasó nada”. María Emilia, con un toque de humor, sumó: “Él no podía porque estaban mamá, papá y nuestro representante. No pudo”.

Las bodas y el matrimonio de las Trillizas de Oro

La conversación también abordó la vida amorosa de las hermanas, ya que durante esa gira con Julio Iglesias, además de un salto en sus carreras, también conocieron a sus futuras parejas, algunas de las cuales perduran hasta hoy.

Hablando de sus relaciones y matrimonios, María Eugenia recordó cómo conoció a Horacio Laprida en 1979 en España, mientras ella cantaba con Julio Iglesias y él jugaba al polo. Después de tres años y medio de noviazgo, se casaron en diciembre de 1982 en la Basílica Nuestra Señora del Socorro. María Emilia, por su parte, fue la última de las trillizas en iniciar una relación, pero la primera en casarse. Se enamoró de Clemente Zavaleta durante una visita a un partido de polo en Pilar, y se casaron en 1981, apenas ocho meses después de conocerse. María Laura también encontró el amor y se casó con Ernesto Trotz en 1983.

Las Trillizas de Oro en +CARAS

Para concluir, Maugeri les preguntó si habían atravesado crisis en sus matrimonios. María Laura respondió con franqueza: “Yo estuve divorciada en mi casa mil veces. El matrimonio no es un camino de rosas”. María Emilia, por su parte, compartió: “El matrimonio no es ni un sí ni un no. Siempre tiene que haber amor, si no hay amor, no hay nada”. Por último, las Trillizas de Oro coincidieron en que el amor es la base fundamental para mantener una relación.

MDP