En la edición de este jueves, Moria Casán fue la invitada de lujo que tuvo el segmento de entrevistas comandado por Héctor Maugeri. De lunes a viernes, desde las 20:00 hs, a través de las pantallas de CARAS TV y Net TV los famosos realizan un recorrido por sus vidas.

El director de la Revista CARAS es una de las personas más instruidas en la materia del mundo del espectáculo y conoce vida y obra de las celebridades argentinas, como así también del extranjero. En primer lugar, indagó al respecto del amor en la vida de la exvedette.

A la hora de hablar sobre si está enamorada o no, Moria manifestó: "A mi me costó mucho enamorarme porque me encuentro enamorado de la vida y también de mi. Entonces, trasladar eso a un ser humano es complejo".

"He tenido muchos hombres, matrimonios, divorcios", expresó en la misma sintonía. Posteriormente, se sinceró a nivel a personal y confesó: "Me costaba mucho adaptarme al otro y no solo en la convivencia, sino en el dar de la relación del amor".

Moria Casán y Héctor Maugeri.

Además, se caracterizó y reveló el motivo por el cual le costó enamorarse durante la vida: "Soy muy egoísta, muy individualista". Luego, ahondó en la cuestión: "Siempre estuve muy ocupada en mi construcción".

Moria Casán, su construcción y la entrada de un hombre

La actual pareja de "Pato" Galmarini y ex modelo, respondió todas las consultas que Héctor Maugeri le realizó. En este caso, una de las más rutilantes tuvo que ver con cómo se encuentra en este momento, se siente enamorada y la importancia de cómo concibe el amor en su vida.

Es por eso que el conductor de +CARAS, que se transmite por CARAS TV y Net TV, interrogó en la sensación o cuán enamorada está una de las divas más importantes de la televisión argentina como lo es Moria Casán.

Moria Casán.

"En mi construcción siempre entraba un hombre porque lo necesitaba", comenzó diciendo al respecto. Por último, la conductor de televisión destacó: " Me gustan los hombres, me gusta el sexo y he vivido muchas cosas".

BL