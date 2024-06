Moria Casán blanqueó cómo es en verdad su relación con Pato Galmarini

El pasado jueves por la noche, Moria Casán pasó por la pantalla de Caras TV y fue la invitada especial de +Caras, el programa conducido por Héctor Maugeri de lunes a viernes y que también se transmite por Net TV.

De esta manera, la One visitó el living de Maugeri donde hizo un repaso de su carrera profesional y también de su vida personal. En pareja con Fernando “Pato” Galmarini, Moria dio detalles y blanqueó cómo es en verdad su relación con el político oriundo de San Fernando.

Moria Casán y Pato Galmarini

Antes, Moria reflexionó acerca del amor y el enamoramiento. “A mí me costó mucho enamorarme porque estoy enamorada de la vida y de mí, entonces trasladar eso a otro ser humano me costaba mucho. Adaptarme al otro, no solo en la convivencia sino en el dar de la relación del amor”, expresó, y continuó: “Siempre estuve muy ocupada en mi construcción. Siempre entraba un hombre porque lo necesitaba, me gustan los hombres, me gusta el sexo y he vivido muchas cosas”.

Moria Casán y Héctor Maugeri

“Con Galmarini estoy viviendo una relación de adultez extrema. Los dos tenemos una vida muy hecha y somos muy especiales. Encontrarnos hace tres años y seguir juntos nos asombra. Tiene que ver con que nos respetamos en nuestras individualidades”, comenzó contando la actriz y ex vedette. “Él no tiene pose. A mí me conmueve la gente que se juega”, reveló cuando Maugeri le consultó qué le atrajo del suegro de Sergio Massa.

Continuando con la anécdota de cómo se conocieron, Moria compartió: “Él me llamó por teléfono. ‘Alguien me dio tu teléfono y quería conocerte. Quiero darte un premio, me gustaría tomar un café con vos’, dijo. Cuando me llamó sentí que con este tipo iba a pasar algo, me dio alegría. Nos encontramos una vez en una confitería. Pero no fui al premio, le fallé”.

Moria Casán con el emblema de +CARAS

“Cuando algo me gusta mucho tengo que procesarlo, asimilarlo para juntarme, por eso no fui”, explicó sobre su ausencia en el evento. Luego, la One habló de su relación con el político, con quien está en pareja hace tres años, y reveló detalles íntimos de la pareja. “Somos dos rebeldes auténticos. Me encanta que no sea un desesperado que trate de complacerme. Es como es. Nos hemos criado mucho en la clandestinidad”.

Su vínculo con los hombres

Moria también reflexionó sobre su vínculo con los hombres en general. “Los hombres se la juegan, pero después te fagocitan. Te odian. Dejan de ser anónimos y te cobran una factura muy cara. Empiezan a vivir con vos y primero se enamoran de mí o de la fama. Nunca me lo pregunté porque no me interesó”, soltó la diva.

MDP